- Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность по поводу производства антибиотиков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу производства антибиотиков в различных странах и представила свои первые руководства по их безопасному производству.

В фармацевтических заводах перепроизводство активных ингредиентов часто приводит к избытку антибиотических отходов, что может загрязнять окружающую среду и способствовать распространению бактерий, устойчивых к антибиотикам, как пояснила ВОЗ. Эти супербактерии могут представлять значительную угрозу, когда инфицируют людей и вызывают трудно поддающиеся лечению инфекции.

Устойчивость к антибиотикам также может возникать в результате чрезмерного использования антибиотиков или преждевременного прекращения курса лечения, отметила ВОЗ.

Эти руководства адресованы производителям лекарств, которых призывают тщательно следить за своей сточной водой и соблюдать эти стандарты, согласно эксперту ВОЗ по сточным водам Кейт Медликот. Регулирующие органы также должны ужесточить экологические стандарты для фармацевтического производства по сравнению с предыдущими.

ВОЗ также настоятельно рекомендует прозрачность, чтобы инвесторы, покупатели и потенциальные пациенты могли узнать об экологических мерах, принятых фармацевтическими компаниями.

Кроме того, ВОЗ призывает пациентов правильно утилизировать остатки таблеток. "Остатки лекарств не следует выбрасывать в унитаз или раковину/слив", - как указано в немецком Федеральном министерстве окружающей среды. Многие места принимают старые лекарства через мусорные контейнеры. Некоторые аптеки также предлагают услуги возврата неиспользованных лекарств, гарантируя правильную утилизацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркнула, что неправильная утилизация антибиотиков пациентами может способствовать устойчивости к антибиотикам. ВОЗ советует не выбрасывать остатки лекарств в унитаз или раковину, рекомендуя альтернативные методы, такие как мусорные контейнеры или услуги возврата, предлагаемые аптеками.

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