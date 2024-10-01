Все большее количество видов животных и растений вымирает в Германии.

В Германии наблюдается снижение биоразнообразия у созданий, подобных бабочкам, пчелам и птиц, обитающих на сельскохозяйственных землях, согласно исследованию, в котором приняли участие более 150 авторов. Популяции многих видов сокращаются, как показывает анализ "Проверка фактов биоразнообразия". Более половины различных естественных местообитаний Германии находятся в плохом или недостаточном экологическом состоянии.

Последствия этого процесса значительны. "Популяции птиц на сельскохозяйственных угодьях и открытых землях сократились более чем наполовину за последние 40 лет", - говорится в отчете. Также пострадала разнообразие насекомых, хотя некоторые виды, такие как стрекозы, показали улучшение. К сожалению, многие виды бабочек продемонстрировали негативные тенденции. Почти треть всех видов, внесенных в Красные списки, находятся под угрозой исчезновения, либо находятся под угрозой, либо находятся в критическом состоянии.

Растения также страдают, особенно полевые растения, говорит Александра-Мариа Кляйн, профессор природоохранных мероприятий и ландшафтной экологии, и один из ведущих авторов исследования. Это дикие растения, растущие рядом с культивируемыми растениями на полях или виноградниках. "Многие из этих видов теперь редко встречаются", - говорит Кляйн. В том числе виды, такие как василек и немецкий бодяк.

С другой стороны, наблюдается рост не-native plant species, или неофитов. Однако последствия для будущего остаются неясными, говорит биолог.

Основные негативные воздействия сельского хозяйства

Для анализа авторы изучили состояние знаний о пяти основных местообитаниях в Германии - сельскохозяйственных угодьях и открытых землях, лесах, внутренних водах и болотах, прибрежных и морских водах, городских районах. Были оценены исследования и составлены временные ряды биологического разнообразия. Большинство данных о биоразнообразии поступает от волонтеров, согласно авторам. Долгосрочные официальные наблюдения редки. Отчет был профинансирован Министерством образования и исследований.

Местообитания Германии разделены на общий 93 типа местообитаний. Особую озабоченность вызывают луга, естественные пастбища, болота, болотистые леса, болота и источники.

Кроме того, около девяти процентов типов местообитаний на дне Северного моря уничтожены, как указано в фактах. В том числе подводные луга на плоских песчаных почвах и берега европейской устрицы.

Не все потеряно

Отчет называет интенсивное сельское хозяйство с пестицидами основной причиной потери биологического разнообразия. "Использование пестицидов сокращается", - говорит Кляйн. Однако вещества теперь более токсичны, согласно ей. Другие негативные факторы включают удаление изгородей на сельскохозяйственных угодьях и открытых землях, уплотнение городских поверхностей, крупномасштабное осушение ландшафтов, в particular болот и болот, изменение климата и другие связанные воздействия.

Авторы не теряют надежды. Восстановление биоразнообразия, reintroduкция некоторых видов и защита других возможно и часто осуществимо. Для каждого типа местообитания есть методы поощрения биоразнообразия. Например, популяция морских котиков в Германии была на грани исчезновения, но теперь их более 2000. Это демонстрирует силу последовательной защиты видов, говорит Гельге Брюлехейде, профессор геоботаники.

Качество текущих вод также значительно улучшилось благодаря очистке сточных вод с 1970-х годов, что положительно влияет на разнообразие беспозвоночных. Беспозвоночные включают стрекоз, жуков или мух. Кристиан Вирт, эколог-ботаник и председатель отчета, упоминает увеличение доли смешанных лесов и увеличение мертвой древесины как еще один положительный пример. Многие лесные организмы зависят от мертвой древесины.

Политика, экономика и общество должны действовать

Меры по защите биоразнообразия могут включать органическое сельское хозяйство, расширение защищенных территорий, устойчивые методы рыболовства в прибрежных водах и скашивание, дружественное к насекомым, согласно отчету.

Ответственность за реализацию несут политика, экономика и общество. "Многое происходит на политическом уровне", - подчеркивает Вирт. Существует множество европейских и немецких директив, предназначенных для защиты угрожаемых типов местообитаний и видов. Однако они часто недостаточно скоординированы или сталкиваются с сопротивлением, в particular со стороны сельского хозяйства и лесного хозяйства.

Наконец, каждый человек может внести свой вклад небольшими способами, говорит Марион Мейринг из Института социально-экологических исследований во Франкфурте. Например, владельцы садов могут проектировать свои сады естественным образом. "Площади садов в Германии примерно такие же, как площади природных резерватов. Это означает, что они действительно могут внести значительный вклад".

Снижение биоразнообразия также влияет на сельскохозяйственные угодья и открытые земли Германии, так как популяции птиц сократились более чем наполовину за последние 40 лет. Согласно отчету,草地, естественные пастбища, болота, болотистые леса, болота и источники являются особой озабоченностью для потери биоразнообразия.

Сельское хозяйство с интенсивным использованием пестицидов является основной причиной потери биоразнообразия в Германии. Однако отчет также выделяет положительные примеры, такие как улучшение качества текущих вод благодаря очистке сточных вод с 1970-х годов, что положительно влияет на разнообразие беспозвоночных.

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