Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными.

Недавно произошел трагический инцидент, связанный с коричневым реклузом - пауком, получившим название за похожее на скрипку пятно на спине. Этот паук небольшой, всего до девяти миллиметров, но очень ядовитый. В июле 52-летний мужчина в южной Италии был укушен коричневым реклузом во время садоводства и, к сожалению, скончался. Аналогичный инцидент был зарегистрирован в Бари, где 23-летний человек также погиб после укуса коричневого реклуза во время садоводства.

Паук Loxosceles rufescens, принадлежащий к настоящей семье пауков, можно найти не только в садах, но и в основном в сухих и темных местах. Он предпочитает жить в домах, чердаках, подвалах или в узких пространствах. Из-за своей любви к теплу он в основном встречается в регионе Средиземноморья, но благодаря деятельности человека также распространился на некоторые части Америки и Азии.

Последствия укуса

Если коричневый реклуз укусит, последствия могут различаться. Покраснение и зуд в месте укуса могут появиться через несколько часов, что обычно является признаком укуса, так как он, как правило, не вызывает боли.

Влияние яда может сильно различаться у разных людей. Некоторые могут не испытывать никаких симптомов, в то время как другие могут испытывать головные боли и тошноту. В редких случаях симптомы могут включать лихорадку, обильное потоотделение или онемение.

В тяжелых случаях укус может привести к инфекции или повреждению крови или почек. Такие реакции могут быть смертельными.

Низкий риск

Несмотря на потенциальную опасность яда коричневого реклуза, нет причин бояться этого паука. Он очень застенчив и предпочитает жить в изолированных узких местах. Он кусает только в случае провокации. Укусы коричневого реклуза редко документируются.

Кроме того, важно отметить, что коричневые реклузы не являются коренными для Германии. Оcasional findings в странах, таких как Нидерланды или Швейцария, свидетельствуют о том, что эти пауки попали туда через багаж или импорт.

Даже в регионах, где этот паук является коренным, нет причин для паники. Коричневый реклуз обычен во всем Средиземноморье. Если вы когда-либо путешествовали в Португалию, Испанию, Италию, Грецию или другие близлежащие страны, вы, скорее всего, находились в непосредственной близости от коричневого реклуза, не испытывая никакого вреда.

Добро пожаловать в Германию, Носерату

Еще один паук, который обосновался в Германии, - это паук Носерату. Происходящий из Средиземноморского региона, этот паук успешно обосновался в Германии и теперь считается коренным.

С длиной тела до 19 миллиметров он входит в число крупнейших пауков в Германии. Исторически он был коренным в лесах Южной Европы и Северной Африки. В настоящее время этот вид приспособился к жизни в зданиях по всей Германии, обнаружив, что климат в отапливаемых внутренних помещениях достаточно заменить тепло Средиземноморского региона.

Паук Носерату не опасен. Он кусает только тогда, когда чувствует угрозу, и выпущенный им яд вызывает лишь зуд и покраснение.

Другие животные, такие как люди, также могут быть отрицательно affected ядом коричневого реклуза. Например, в некоторых частях Америки и Азии, где вид Loxosceles rufescens распространился благодаря деятельности человека, люди сообщали о тяжелых реакциях после укуса этого паука.

В отличие от этого, паук Носерату, также происходящий из Средиземноморского региона и теперь считающийся коренным для Германии, не считается опасным. Его укус вызывает лишь зуд и покраснение, и он кусает только тогда, когда чувствует угрозу.

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