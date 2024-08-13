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Врачи забастовали по всей Индии в знак протеста против изнасилования и убийства медсестры-тренировщицы

Тысячи медработников объявлены в Индии, чтобы потребовать лучшей защиты для работников здравоохранения после изнасилования и убийства стажера-медика в восточной части штата Западная Бенгалия.

 and  Christian Meier
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Молодые врачи протестуют против изнасилования и убийства молодого медицинского работника из Колкаты...
Молодые врачи протестуют против изнасилования и убийства молодого медицинского работника из Колкаты во время демонстрации с зажжёнными свечами в госпитале Ганди в Хайдарабаде 12 августа 2024 года.

Врачи забастовали по всей Индии в знак протеста против изнасилования и убийства медсестры-тренировщицы

В пятницу прошлой недели тело врача-резидента было найдено в аудитории семинара в медицинском колледже и больнице RG Kar в городе Колката с множественными травмами и признаками сексуального насилия. Полиция сообщила, что один подозреваемый был арестован.

В понедельник медицинские федерации в нескольких штатах призвали врачей в государственных больницах прекратить все плановые услуги на неопределенный срок, требуя ускорить рассмотрение дела в суде и создать защитный комитет для медицинских работников.

“Примерно 300 000 врачей по всей стране присоединились к протесту, и завтра мы ожидаем, что к ним присоединятся еще больше”, - сказал доктор Сарвеш Пандей, генеральный секретарь Федерации ассоциаций врачей-резидентов (FORDA).

На фотографиях врачи в Колкате и столице Дели держат плакаты с надписью: “Спасите наших врачей, спасите наше будущее”. В южном городе Хайдарабаде врачи провели свечесную акцию.

Многие врачи также подчеркивали случаи насилия в отношении медицинских работников и угрозы физического насилия со стороны разозленных пациентов или их родственников.

Опрос 2015 года, проведенный Ассоциацией врачей Индии, показал, что 75% врачей в Индии столкнулись с какой-либо формой насилия, сообщали местные СМИ в то время.

“Убийство этой молодой леди-врача не является первым, и оно не будет последним, если не будут приняты корректирующие меры”, - заявила ассоциация в письме к министру здравоохранения, опубликованном в X во вторник, призывая к расследованию условий труда врачей и беспристрастному расследованию жестокого убийства.

Глава правительства Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что шокирована убийством стажерки-врача в больнице и поддержала призывы протестующих ускорить рассмотрение дела.

Индия годами борется с высокими уровнями насилия в отношении женщин, и несколько высокопрофильных случаев изнасилования привлекли международное внимание к этой проблеме.

По данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, в 2022 году было зарегистрировано 31 516 случаев изнасилования, в среднем 86 случаев в день.

Эксперты предупреждают, что число зарегистрированных случаев - это лишь малая часть реального числа в глубоко патриархальном обществе, где стыд и стигма окружают жертв изнасилования и их семьи.

Самым известным случаем в последние годы был групповой изнасилование медицинского студента в 2012 году, который был избит, изуродован и оставлен умирать после жестокого нападения на общественном автобусе в Нью-Дели.

Этот случай и последующие общенациональные протесты привлекли международное внимание СМИ и побудили власти принять правовые реформы. Закон об изнасиловании был изменен в 2013 году, чтобы расширить определение преступления и установить строгие наказания не только за изнасилование, но и за сексуальное насилие, взгляд и преследование.

Несмотря на эти изменения, случаи изнасилования остаются распространенными в стране - жертвы и активисты заявляют, что правительство все еще не делает достаточно для защиты женщин и наказания нападающих.

Международное медицинское сообщество выразило обеспокоенность по поводу растущего числа случаев насилия в отношении медицинских работников, многие из которых призывают к более строгим мерам защиты в свете трагического инцидента в Колкате. Индия, будучи значительным вкладчиком в глобальное медицинское поле, находится под пристальным вниманием из-за своих высоких показателей насилия в отношении женщин, в том числе жестокого акта изнасилования.

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