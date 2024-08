Впервые с момента вспышки коронавируса продолжительность жизни снова увеличивается.

В период пандемии коронавируса продолжительность жизни в Германии находилась на устойчивом снижении. Однако в 2023 году впервые с начала пандемии отмечен рост этого показателя. Кроме того, разница между восточными и западными регионами Германии постепенно сокращается.

По данным Федерального статистического управления, средняя продолжительность жизни в 2023 году была на 0,4 года больше, чем в предыдущем году. В 2022 году средняя продолжительность жизни при рождении составляла 83,3 года для женщин и 78,6 года для мужчин.

Средняя продолжительность жизни снизилась на 0,6 года между 2020 и 2022 годами, в основном из-за пандемии. Хотя она и выросла в 2023 году, Германия еще не вернулась к уровням 2019 года. Однако эксперты отмечают значительную тенденцию к восстановлению.

Разрывы между Востоком и Западом, вызванные пандемией, начали выравниваться. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни возросла в восточной части, в то время как в западной она снизилась. В 2023 году оба региона показали рост, при этом восточная часть продемонстрировала более существенное улучшение.

Женщины в обоих регионах имеют относительно схожую продолжительность жизни, но мужчины в западной части живут в среднем на 1,4 года дольше, чем их восточные сверстники. В 2021 году этот разрыв увеличился до 2,3 года.

Статистики объясняют, что "ожидаемая продолжительность жизни при рождении" - это значение, которое учитывает показатели смертности во всех возрастных группах, независимо от размера населения или структуры возраста. Оно особенно полезно для сравнений во времени.

despite its name, it's not a forecast for those born in 2023. For a more accurate estimate, boys born in 2023 could potentially live between 81 and 90 years, while girls might live between 85 and 93 years, depending on future trends.

