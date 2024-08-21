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Впервые с момента вспышки коронавируса продолжительность жизни снова увеличивается.

Обнаруживаемая приблизительная близость в прогрессе или продвижении

 and  Anne Legman
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В период с 2020 по 2022 годы типичная продолжительность жизни имела тенденцию к уменьшению
В период с 2020 по 2022 годы типичная продолжительность жизни имела тенденцию к уменьшению

Впервые с момента вспышки коронавируса продолжительность жизни снова увеличивается.

В период пандемии коронавируса продолжительность жизни в Германии находилась на устойчивом снижении. Однако в 2023 году впервые с начала пандемии отмечен рост этого показателя. Кроме того, разница между восточными и западными регионами Германии постепенно сокращается.

По данным Федерального статистического управления, средняя продолжительность жизни в 2023 году была на 0,4 года больше, чем в предыдущем году. В 2022 году средняя продолжительность жизни при рождении составляла 83,3 года для женщин и 78,6 года для мужчин.

Средняя продолжительность жизни снизилась на 0,6 года между 2020 и 2022 годами, в основном из-за пандемии. Хотя она и выросла в 2023 году, Германия еще не вернулась к уровням 2019 года. Однако эксперты отмечают значительную тенденцию к восстановлению.

Разрывы между Востоком и Западом, вызванные пандемией, начали выравниваться. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни возросла в восточной части, в то время как в западной она снизилась. В 2023 году оба региона показали рост, при этом восточная часть продемонстрировала более существенное улучшение.

Женщины в обоих регионах имеют относительно схожую продолжительность жизни, но мужчины в западной части живут в среднем на 1,4 года дольше, чем их восточные сверстники. В 2021 году этот разрыв увеличился до 2,3 года.

Статистики объясняют, что "ожидаемая продолжительность жизни при рождении" - это значение, которое учитывает показатели смертности во всех возрастных группах, независимо от размера населения или структуры возраста. Оно особенно полезно для сравнений во времени.

despite its name, it's not a forecast for those born in 2023. For a more accurate estimate, boys born in 2023 could potentially live between 81 and 90 years, while girls might live between 85 and 93 years, depending on future trends.

Согласно данным Федерального статистического управления, средняя продолжительность жизни в 2023 году была на 0,4 года больше, чем в 2022 году. Анализ статистики также показывает, что, хотя Германия еще не полностью восстановилась от снижения, вызванного пандемией, наблюдается значительная тенденция к восстановлению уровня продолжительности жизни.

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