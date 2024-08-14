- Впервые немецкая женщина смогла полететь в космос.

Первая немецкая женщина в космосе готовится отправиться в небо на ракете SpaceX Falcon 9. Рабеа Рогге является одной из четырех "международных исследователей" в запланированной многосуточной коммерческой миссии, которую объявила компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. Запуск может состояться уже к концу года.

Рогге была представлена как "специалист миссии". Немка изучала электротехнику и информационные технологии в ETH Цюриха, где также работала над концепцией наноспутниковой центрифуги на низкой околоземной орбите. Для своей докторской диссертации она переехала в Норвежский университет науки и технологий.

Во время трех- или пятидневной миссии на капсуле SpaceX "Dragon" команда будет сосредоточена на полярных регионах Земли. С высоты 425-450 километров они будут изучать явление, называемое "Стив", которое представляет собой светящиеся фиолетовые полосы в ночном небе, напоминающие северное сияние. SpaceX также заявила, что миссия "Фрам2" может захватить первые рентгеновские изображения людей в космосе. Остальные члены экипажа приезжают из Мальты, Норвегии и Австралии.

Рогге сказала в своем сообщении на X, что чувствует себя невероятно польщенной тем, что была выбрана. "Я действительно с нетерпением жду ответственности за исследования и реализацию некоторых крутых проектов".

По словам представителя Немецкого аэрокосмического центра (DLR), до сих пор ни одна немецкая женщина не была в космосе. Хотя были несколько кандидатов и запасных астронавтов, ни одна женщина никогда не летала, пояснил представитель DLR. В списке DLR указаны 15 мужчин, побывавших в космосе.

Нет единого общепризнанного определения того, кто считается астронавтом. Например, Ассоциация космических исследователей (ASE) принимает в члены только тех, кто завершил хотя бы один орбитальный оборот Земли на космическом аппарате. Список ASE людей, летавших в космосе, включает около 700 имен.

Реестр космических путешественников DLR: немецкие астронавты и их миссии Обновления SpaceX Сообщение Рабеа Рогге на X

Миссия Рабеа Рогге с SpaceX может сделать ее первой немецкой женщиной, чьи рентгеновские изображения будут сделаны в космосе. Это революционное достижение стало возможным благодаря миссии "Фрам2", сотрудничеству Рогге и SpaceX.

После успеха ракеты SpaceX Falcon 9 и миссии "Фрам2" компания миллиардера Илона Маска, скорее всего, продолжит расширять границы космических полетов, что может открыть путь для еще более новаторских миссий в будущем.

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