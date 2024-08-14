Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиSpaceX

Впервые немецкая женщина смогла полететь в космос.

По القلعة, пока немецкие мужчины среди астронавтов не были. Это может поменять через несколько месяцев: Ребека Роджер является частью команды, которая должны лететь вокруг полюсов в течение нескольких дней.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

- Впервые немецкая женщина смогла полететь в космос.

Первая немецкая женщина в космосе готовится отправиться в небо на ракете SpaceX Falcon 9. Рабеа Рогге является одной из четырех "международных исследователей" в запланированной многосуточной коммерческой миссии, которую объявила компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. Запуск может состояться уже к концу года.

Рогге была представлена как "специалист миссии". Немка изучала электротехнику и информационные технологии в ETH Цюриха, где также работала над концепцией наноспутниковой центрифуги на низкой околоземной орбите. Для своей докторской диссертации она переехала в Норвежский университет науки и технологий.

Во время трех- или пятидневной миссии на капсуле SpaceX "Dragon" команда будет сосредоточена на полярных регионах Земли. С высоты 425-450 километров они будут изучать явление, называемое "Стив", которое представляет собой светящиеся фиолетовые полосы в ночном небе, напоминающие северное сияние. SpaceX также заявила, что миссия "Фрам2" может захватить первые рентгеновские изображения людей в космосе. Остальные члены экипажа приезжают из Мальты, Норвегии и Австралии.

Рогге сказала в своем сообщении на X, что чувствует себя невероятно польщенной тем, что была выбрана. "Я действительно с нетерпением жду ответственности за исследования и реализацию некоторых крутых проектов".

По словам представителя Немецкого аэрокосмического центра (DLR), до сих пор ни одна немецкая женщина не была в космосе. Хотя были несколько кандидатов и запасных астронавтов, ни одна женщина никогда не летала, пояснил представитель DLR. В списке DLR указаны 15 мужчин, побывавших в космосе.

Нет единого общепризнанного определения того, кто считается астронавтом. Например, Ассоциация космических исследователей (ASE) принимает в члены только тех, кто завершил хотя бы один орбитальный оборот Земли на космическом аппарате. Список ASE людей, летавших в космосе, включает около 700 имен.

Реестр космических путешественников DLR: немецкие астронавты и их миссии Обновления SpaceX Сообщение Рабеа Рогге на X

Миссия Рабеа Рогге с SpaceX может сделать ее первой немецкой женщиной, чьи рентгеновские изображения будут сделаны в космосе. Это революционное достижение стало возможным благодаря миссии "Фрам2", сотрудничеству Рогге и SpaceX.

После успеха ракеты SpaceX Falcon 9 и миссии "Фрам2" компания миллиардера Илона Маска, скорее всего, продолжит расширять границы космических полетов, что может открыть путь для еще более новаторских миссий в будущем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже
Главные темы

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже Ученые мало знают о знаменитом Стоунхендже. Теперь им приходится пересмотреть одно из своих прежних открытий. В течение 100 лет считалось, что жертвенный камень привезен из Уэльса. Оказалось, это не так. Он проделал путь в 740 километров. Ритуальное значение Стоунхенджа по-прежнему остается загадкой, но

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox
Главные темы

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox WHO Директор может объявить "медицинскую чрезвычайную ситуацию международного значения", что подразумевает обязательные юридические шаги по сдерживанию соответствующего заболевания. В начале консультаций комитета WHO по чрезвычайным ситуациям Тедрос объяснил, что было зарегистрировано около 90 случаев заражения

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются
Главные темы

Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются

На фоне потенциальной иранской атаки против Израиля запланированы на четверг переговоры о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых там. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в среду, что он отправит главuka Mossad, внешней разведки, и Шин Бет,...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года на улицах
Политика

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы 23:24 Американский гражданин арестован в России Московский районный суд приговорил гражданина США к 15 дням заключения за нарушение общественного порядка. Американцу было приказано провести 15 дней в административном аресте за "мелкое хулиганство". Однако ранее главный следственный

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно