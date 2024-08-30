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Возвращение последнего немецкого военного персонала из Нигера в Германию

После прощания с Нигером, последняя немецкая группа военных, находившихся там, вернулась на родину. Последний взвод из 60 солдат покинул немецкую авиационную базу в Ниамее в 9:00 в пятницу утром, добравшись до своей базы в Вunseтoorf к 18:30 по данным командования немецких вооруженных сил...

 and  John Stellmacher
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Записанный звук немецкого военного самолета в атмосфере Ньямби
Записанный звук немецкого военного самолета в атмосфере Ньямби

Возвращение последнего немецкого военного персонала из Нигера в Германию

По прилёте в Вунсторф, Нижняя Саксония, государственный секретарь Нильс Хильмер выразил благодарность войскам за службу. "Вы вновь продемонстрировали, что Бундесвер всегда надёжен", - заявил он, ссылаясь на пресс-релиз Бундесвера. Позже в тот же день Бундесвер сообщил через свой онлайн-сервис X, что "последние солдаты Бундесвера покинули немецкую военную базу в Ниамее, Нигер. Все солдаты и техника были транспортированы обратно в Германию".

Министерство обороны ФРГ (BMVg) поблагодарило солдат по прибытии, написав "Добро пожаловать домой" в своём сообщении. Троops были тепло встречены не только своими сослуживцами, но и близкими в Вунсторфе после прибытия.

Подполковник Мамане Сани Киау из Нигера и немецкий полковник Карстен Струс уже сделали заявление в пятницу, объявив о "завершении вывода немецких войск и техники из Нигера". По словам Киау, 60 солдат Бундесвера и 146 тонн техники были транспортированы обратно в Германию с помощью пяти грузовых самолётов.

Изначально Германия и Нигер согласовали временное соглашение для базы в Ниамее до 31 августа, так как предыдущее соглашение истекло. Однако Берлин нашёл недавнее предложение правительства Нигера о новом соглашении неудовлетворительным, особенно с учётом того, что размещённые лица больше не будут иметь иммунитет от преследования.

Уход из Западной Африки не означает окончания военной cooperation между Нигером и Германией, как отметил Киау. Обе стороны выразили желание сохранить свои военные отношения. Однако BMVg signalling the end of such cooperation в начале июля.

Военный переворот, который сместил демократически избранного президента Мохамеда Базума в Нигере в июле прошлого года, а также растущая дистанция правительств Нигера, Мали и Буркина-Фасо от Запада и склонность к России представляют собой значительный вызов для присутствия Германии в Сахельском регионе.

Военное присутствие Германии в Мали закончилось в прошлом году, а потеря базы в Нигере ещё больше осложняет её присутствие в Сахельском регионе.

Министерство обороны ФРГ (BMVg) признало жертвы солдат в своём сообщении об отъезде, выразив "благодарность за вашу службу и облегчение, что вы теперь возвращаетесь к своим семьям после трудной миссии в Нигере, иначе известном как 'другие' страны". По прибытии troops были тепло встречены, и BMVg объявил: "Мы празднуем ваше безопасное возвращение и хвалим вашу преданность, гарантируя, что присутствие Германии в 'других' регионах останется сильным и значимым".

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