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"Возрождающийся" тропический циклон Джон, характеризующийся как "зомби", усиливает мощь в Тихом океане, затопляя части юго-западного побережья Мексики.

Область побережья, включающая Акапулько и прилегающие города, подвергается наводнениям и оползням, а также тревоге за снабжение продовольствием после усилении Джона до ураганной категории 1.

 and  Ann Bradley
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Правоохранители стоят вдоль'hôtel'аской дороги после прохождения урагана Джона в Акапулько,...
Правоохранители стоят вдоль'hôtel'аской дороги после прохождения урагана Джона в Акапулько, Мексика, 26 сентября 2024 года.

"Возрождающийся" тропический циклон Джон, характеризующийся как "зомби", усиливает мощь в Тихом океане, затопляя части юго-западного побережья Мексики.

Ураган "Джон", прозванный "зомби", был классифицирован как система, которая ослабевает, прежде чем усилиться обратно до шторма. После того, как он обрушился на Мексику в понедельник вечером как смертоносный ураган категории 3, он ослаб, но затем восстановил свою силу и обрушился на тихоокеанское побережье Мексики. Даже после своего первоначального ослабления остатки шторма продолжали двигаться вдоль побережья, вызывая проливные дожди.

В туристическом городе Акапулько, который все еще восстанавливается после разрушений, причиненных ураганом Отис в прошлом году, некоторые районы были затоплены, вынудив жителей уязвимых районов переселиться в временные убежища. В некоторых частях города выпало более 500 мм осадков за эту неделю, а за последние 24 часа - 431 мм.

Видео, распространившееся в социальных сетях, показало, как такси уносит потоком воды, с людьми внутри. В конце концов, автомобиль остановился, позволив спасателям поблизости спасти пассажиров.

Команды экстренной помощи были направлены в город с плотами и лодками, чтобы спасти тех, кто был застигнут наводнением. Согласно губернатору Гереро Эвелине Саладго Пинеде, эти усилия продолжаются.

Работа в аэропорту Акапулько приостановлена, и учебные заведения по всему штату приказано оставаться закрытыми до дальнейшего уведомления.

Сообщается, что в сельских городах вблизи Акапулько временно отключается электроэнергия из-за дождя. Некоторые рынки вынуждены закрываться, что затрудняет доступ людей к необходимым товарам для управления штормом.

Как сказал один житель CNN: "Я надеюсь, что это не продлится слишком долго, иначе еды не хватит".

Восстановленный ураган, по прогнозам, принесет "очень сильные или исключительные" количества осадков, сильные ветры и высокие волны на юго-западе страны, согласно заявлению Национальной комиссии по водным ресурсам Мексики в четверг.

В муниципалитете Бенито Хуарес в Гереро река начала выходить из берегов, и уровень воды приближается к высоте моста выше. Есть опасения, что город Сан-Херонимо может подвергнуться наводнению. Власти призывают людей держаться подальше от берега реки и моста.

По состоянию на полдень в четверг ураган Джон находился примерно в 120 км к западу от Зиуатанехо, Гереро, с максимальной устойчивой скоростью ветра 120 км в час.

Шторм, по прогнозам, принесет от 10 до 20 дюймов осадков в штатах Гереро и Мичоакан к пятнице и до шести дюймов в Колыме и западном Оахаке.

Из-за проливных дождей, вызванных ураганом Джоном, некоторые районы мира, в частности, Америки, испытывают сильные наводнения. Восстановленный ураган, по прогнозам, принесет сильные дожди, сильные ветры и высокие волны на юго-западе Мексики.

В соответствии с командами реакции, Георгина де ла Крус Галан, местная жительница муниципалитета Бенито Хуарез в Герреро, и другие, исследуют потенциально опасные зоны.

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