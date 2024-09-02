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Возможность ранней зимы может быть неизбежна из-за Ла-Ниньи.

С наступлением осени также заканчивается эпоха небывалой жары, вызванной погодным явлением 'Эль-Ниньо', и вместо неё приходит относительно холодная 'Ла-Нинья'. Необходимо понимать, что появление Ла-Ниньи не гарантирует автоматом для нас наступление лютых температур.

 and  Wendy Allen
Время чтения 4 минут
Можно ли ожидать смены климата, которая повлечёт за собой чрезвычайно морозную зиму после пережитой...
Можно ли ожидать смены климата, которая повлечёт за собой чрезвычайно морозную зиму после пережитой жары?

Содержание

  • Будет ли необычно холодная зима из-за "Ла Нины"?
  • "Эль Niño" и "Ла Ниña": что это такое?"
  • Каков масштаб глобальных погодных воздействий от "Эль Нино" или "Ла Нины"?
  • Какие потенциальные преимущества есть у "Ла Нины"?
  • Какие эффекты имеют эти погодные явления на мировую экономику?

Будет ли необычно холодная зима из-за "Ла Нины"?

- Возможность ранней зимы может быть неизбежна из-за Ла-Ниньи.

В то время как Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ожидает общего охлаждения в результате метеорологического явления, известного как "Ла Ниня" (что означает "девочка" на испанском языке), в ближайшие месяцы, температуры в основном снижаются в противоположном полушарии - конкретно, в восточной части Тихого океана возле Южной Америки. Недавно ВМО объявила, что восточный Тихий океан слегка охладился на поверхности летом и может перейти в фазу "Ла Нины" осенью. В годы "Ла Нины" глобальные температуры, как правило, снижаются.

Однако ВМО уточняет, что все другие океаны по-прежнему warmer-than-usual на поверхности в настоящее время, поэтому не ожидается аномально низких температур на континентах, кроме регионов, таких как восточный Тихий океан или юго-западное побережье Северной Америки. Также неясно, насколько охладится Германия: Европа не так сильно подвержена влиянию "Ла Нины", как другие материки, и глобальное потепление, похоже, ослабило "девочку" в последние годы.

"Эль Нино" и "Ла Ниня": что это такое?

Два погодных явления, "Эль Нино" (означает "мальчик" или "младенец Христа", так как событие происходит около Рождества) и его противоположность "Ла Ниня", нарушают циркуляцию воздуха и воды в тропическом Тихом океане. Эти два экстремума иногда называют "атмосферным давлением" или "погодной качкой". tanto "младенец" como "девочка" приводят к отклонениям от обычного состояния Тихого океана.

При нормальных условиях постоянные муссоны дуют с северо-востока на юго-запад вокруг экватора и толкают теплую поверхностную воду на запад, к Юго-Восточной Азии - примерно от Перу до Индонезии. В Азии большая часть теплой воды испаряется и вызывает сильные дожди и влажность. В то же время "отсутствующая" морская вода у Южной Америки вызывает подъем холодной, богатой питательными веществами воды из глубины, что благоприятствует популяциям рыб и рыболовству сельди в Перу.

Во время "Эль Нино" годы тихоокеанская климатическая система теряет свой естественный ритм из-за колебаний атмосферного давления в течение нескольких месяцев. Муссоны с востока ослабевают, и теплая вода, "застойная" у Азии, течет обратно к Перу, вызывая дожди и наводнения в Южной Америке. В то же время в Юго-Восточной Азии происходит засуха. С другой стороны, во время события "Ла Ниня" более сильные муссоны дуют с востока на запад. Они толкают холодную воду на поверхность у Южной Америки и теплую воду к Азии, часто вызывая еще больше тропических штормов в Азии, но также холод и засуху в Южной Америке. В целом, Тихий океан охлаждается в год "Ла Нины", в свою очередь охлаждая глобальную погодную систему.

Каков масштаб глобальных погодных воздействий от "Эль Нино" или "Ла Нины"?

"Эль Нино" и "Ла Ниня" имеют наибольшее влияние вокруг тропического Тихого океана, но они являются одними из крупнейших и самых мощных погодных механизмов на планете. Их эффекты можно обнаружить тысячи километров. Эксперты считают, что разрушительные наводнения 2023 года в роге Африки были вызваны "Эль Нино". С другой стороны, "Ла Ниня" сдвигает полярный "джет-стрим" на север, сильный высокоскоростной ветровой пояс, который простирается через Канаду, США и Северную Европу, разделяя регионы на зоны холодной и теплой погоды. Например, в год "Ла Нины" градиент температуры в Северной Америке становится более крутым; температуры падают дальше в Канаде и северной части США, в то время как на юге остается теплее. Сезон ураганов над Атлантикой часто бывает особенно активным в год "Ла Нины".

Какие потенциальные преимущества есть у "Ла Нины"?

С лета 2023 года мир испытывает рекордную жаркую волну - сочетание изменения климата и исключительно сильного сезона "Эль Нино" создало выше средней температуры моря, подпитывая худшую за десятилетия засуху в Амазонии. Многие ученые, фермеры и экологи во всем мире теперь надеются на некоторое охлаждение и больше дождей через "Ла Нину". Однако детали неясны, и неясно, какие регионы в конечном итоге получат выгоду. Например, ожидается, что в Австралии или южной Африке будет больше дождей, но экстремальные погодные события, скорее всего, увеличатся во многих регионах. "Ла Ниня" и "Эль Нино" исторически были и положительными, и отрицательными: фермеры надеялись на дождь, только чтобы увидеть, как их поля затоплены и разрушены.

В Перу люди с нетерпением ждут освежающего периода "Ла Нины", и в 2023 году он оказался особенно ценным с 21-процентным снижением производства манго по сравнению с предыдущим годом. Это потому, что манговые деревья цветут только в прохладных и сухих условиях, но влажная жара "Эль Ниньо" помешала им дать много цветов в прошлом году. Кроме того, в индустрии ловли сельди и анчоусов у перуанского побережья рыбаки надеются, что "Ла Ниня" принесет восточные ветры вдоль тихоокеанского побережья, поднимая богатые питательными веществами глубинные воды. Это изобилие питательных веществ позволяет планктону процветать, что в свою очередь привлекает рыбные стаи и обеспечивает рыбакам обильный источник пищи. К сожалению, "Эль Ниньо" принес почти стационарное течение, что привело к нехватке питательных веществ, в результате чего погиб планктон и рыба. В результате годы "Ла Нины" оказываются полезными для рыбаков в Южной Америке, так как их factories по производству рыбной муки являются жизненно важными для птицеводов и рыбоводов в Европе и Китае, и рыбная мука сельди остается важной составляющей многих кормов для животных.

Прогноз ВМО о глобальном охлаждении из-за "Ла Нины" может не привести к аномально низким температурам на всех континентах, так как Европа не так сильно подвержена этому явлению, и глобальное потепление, похоже, ослабило его эффекты.

Два погодных явления, "Эль Ниньо" и "Ла Ниня", имеют значительное влияние за пределами тропического Тихого океана, и "Ла Ниня" сдвигает полярный "джет-стрим" на север, влияя на погодные паттерны в Северной Америке и сезон ураганов в Атлантике.

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