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Будет ли необычно холодная зима из-за "Ла Нины"?

"Эль Niño" и "Ла Ниña": что это такое?"

Каков масштаб глобальных погодных воздействий от "Эль Нино" или "Ла Нины"?

Какие потенциальные преимущества есть у "Ла Нины"?

Какие эффекты имеют эти погодные явления на мировую экономику?

Будет ли необычно холодная зима из-за "Ла Нины"?

- Возможность ранней зимы может быть неизбежна из-за Ла-Ниньи.

В то время как Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ожидает общего охлаждения в результате метеорологического явления, известного как "Ла Ниня" (что означает "девочка" на испанском языке), в ближайшие месяцы, температуры в основном снижаются в противоположном полушарии - конкретно, в восточной части Тихого океана возле Южной Америки. Недавно ВМО объявила, что восточный Тихий океан слегка охладился на поверхности летом и может перейти в фазу "Ла Нины" осенью. В годы "Ла Нины" глобальные температуры, как правило, снижаются.

Однако ВМО уточняет, что все другие океаны по-прежнему warmer-than-usual на поверхности в настоящее время, поэтому не ожидается аномально низких температур на континентах, кроме регионов, таких как восточный Тихий океан или юго-западное побережье Северной Америки. Также неясно, насколько охладится Германия: Европа не так сильно подвержена влиянию "Ла Нины", как другие материки, и глобальное потепление, похоже, ослабило "девочку" в последние годы.

"Эль Нино" и "Ла Ниня": что это такое?

Два погодных явления, "Эль Нино" (означает "мальчик" или "младенец Христа", так как событие происходит около Рождества) и его противоположность "Ла Ниня", нарушают циркуляцию воздуха и воды в тропическом Тихом океане. Эти два экстремума иногда называют "атмосферным давлением" или "погодной качкой". tanto "младенец" como "девочка" приводят к отклонениям от обычного состояния Тихого океана.

При нормальных условиях постоянные муссоны дуют с северо-востока на юго-запад вокруг экватора и толкают теплую поверхностную воду на запад, к Юго-Восточной Азии - примерно от Перу до Индонезии. В Азии большая часть теплой воды испаряется и вызывает сильные дожди и влажность. В то же время "отсутствующая" морская вода у Южной Америки вызывает подъем холодной, богатой питательными веществами воды из глубины, что благоприятствует популяциям рыб и рыболовству сельди в Перу.

Во время "Эль Нино" годы тихоокеанская климатическая система теряет свой естественный ритм из-за колебаний атмосферного давления в течение нескольких месяцев. Муссоны с востока ослабевают, и теплая вода, "застойная" у Азии, течет обратно к Перу, вызывая дожди и наводнения в Южной Америке. В то же время в Юго-Восточной Азии происходит засуха. С другой стороны, во время события "Ла Ниня" более сильные муссоны дуют с востока на запад. Они толкают холодную воду на поверхность у Южной Америки и теплую воду к Азии, часто вызывая еще больше тропических штормов в Азии, но также холод и засуху в Южной Америке. В целом, Тихий океан охлаждается в год "Ла Нины", в свою очередь охлаждая глобальную погодную систему.

Каков масштаб глобальных погодных воздействий от "Эль Нино" или "Ла Нины"?

"Эль Нино" и "Ла Ниня" имеют наибольшее влияние вокруг тропического Тихого океана, но они являются одними из крупнейших и самых мощных погодных механизмов на планете. Их эффекты можно обнаружить тысячи километров. Эксперты считают, что разрушительные наводнения 2023 года в роге Африки были вызваны "Эль Нино". С другой стороны, "Ла Ниня" сдвигает полярный "джет-стрим" на север, сильный высокоскоростной ветровой пояс, который простирается через Канаду, США и Северную Европу, разделяя регионы на зоны холодной и теплой погоды. Например, в год "Ла Нины" градиент температуры в Северной Америке становится более крутым; температуры падают дальше в Канаде и северной части США, в то время как на юге остается теплее. Сезон ураганов над Атлантикой часто бывает особенно активным в год "Ла Нины".

Какие потенциальные преимущества есть у "Ла Нины"?

С лета 2023 года мир испытывает рекордную жаркую волну - сочетание изменения климата и исключительно сильного сезона "Эль Нино" создало выше средней температуры моря, подпитывая худшую за десятилетия засуху в Амазонии. Многие ученые, фермеры и экологи во всем мире теперь надеются на некоторое охлаждение и больше дождей через "Ла Нину". Однако детали неясны, и неясно, какие регионы в конечном итоге получат выгоду. Например, ожидается, что в Австралии или южной Африке будет больше дождей, но экстремальные погодные события, скорее всего, увеличатся во многих регионах. "Ла Ниня" и "Эль Нино" исторически были и положительными, и отрицательными: фермеры надеялись на дождь, только чтобы увидеть, как их поля затоплены и разрушены.

В Перу люди с нетерпением ждут освежающего периода "Ла Нины", и в 2023 году он оказался особенно ценным с 21-процентным снижением производства манго по сравнению с предыдущим годом. Это потому, что манговые деревья цветут только в прохладных и сухих условиях, но влажная жара "Эль Ниньо" помешала им дать много цветов в прошлом году. Кроме того, в индустрии ловли сельди и анчоусов у перуанского побережья рыбаки надеются, что "Ла Ниня" принесет восточные ветры вдоль тихоокеанского побережья, поднимая богатые питательными веществами глубинные воды. Это изобилие питательных веществ позволяет планктону процветать, что в свою очередь привлекает рыбные стаи и обеспечивает рыбакам обильный источник пищи. К сожалению, "Эль Ниньо" принес почти стационарное течение, что привело к нехватке питательных веществ, в результате чего погиб планктон и рыба. В результате годы "Ла Нины" оказываются полезными для рыбаков в Южной Америке, так как их factories по производству рыбной муки являются жизненно важными для птицеводов и рыбоводов в Европе и Китае, и рыбная мука сельди остается важной составляющей многих кормов для животных.

Прогноз ВМО о глобальном охлаждении из-за "Ла Нины" может не привести к аномально низким температурам на всех континентах, так как Европа не так сильно подвержена этому явлению, и глобальное потепление, похоже, ослабило его эффекты.

Два погодных явления, "Эль Ниньо" и "Ла Ниня", имеют значительное влияние за пределами тропического Тихого океана, и "Ла Ниня" сдвигает полярный "джет-стрим" на север, влияя на погодные паттерны в Северной Америке и сезон ураганов в Атлантике.

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