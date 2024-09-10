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Воздушная атака, инициированная Израилем, привела к гибели элитного оперативного лидера "Хезболлы"

Израильские силы обороны объявили, что ликвидацияMohammed Qassem Al-Shaer затруднит способность иранской поддерживаемой вооруженной группировки осуществлять атаки против Израиля из южной Ливана.

 and  Mark Rodriguez
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Воздушная атака, инициированная Израилем, привела к гибели элитного оперативного лидера "Хезболлы"

Мухаммед Кассем Аль-Шайер, влиятельная фигура в элитном отряде Хезболлы "Радва"н, был убит в результате удара по селу Караун в западной долине Бекаа в прошлый вторник, как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ заявила, что Аль-Шайер был ответственен за организацию многочисленных враждебных действий против Израиля, и его гибель ослабит способность Хезболлы проводить атаки против Израиля с юга Ливана, поддерживаемые Ираном.

Хезболла признала гибель Аль-Шайера и ответила запуском "многих" ракет "Катюша" и нескольких беспилотников в направлении двух точек на севере Израиля.

ЦАХАЛ заявила, что эти нападения не привели к жертвам, так как многие "проектилы" были перехвачены, а остальные упали в открытой местности.

Армия обороны Израиля также заявила, что ответила ударами по позициям Хезболлы "в районах Мансурия и Ат-Тири", которые использовались в нападениях.

Ранее в тот же вторник ВВС Израиля сообщили о бомбардировке военного объекта Хезболлы в селе Рашаф в губернаторстве Набатие, расположенном в южном Ливане.

По данным Центра общественного здравоохранения Ливана, удар по Рашафу ранил 12 человек.

В последние недели на границе Израиля и Ливана происходили частые обстрелы после начала войны между Израилем и ХАМАС в Газе 7 октября.

После гибели Аль-Шайера tensions in the Middle East escalated, as his role in Hezbollah's actions against Israel sparked global concern.

Его гибель в селе Караун вызвала обеспокоенность в мировом сообществе, так как Аль-Шайер, якобы, стоял за несколькими враждебными действиями против Израиля.

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