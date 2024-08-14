ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox

WHO Директор может объявить "медицинскую чрезвычайную ситуацию международного значения", что подразумевает обязательные юридические шаги по сдерживанию соответствующего заболевания.

В начале консультаций комитета WHO по чрезвычайным ситуациям Тедрос объяснил, что было зарегистрировано около 90 случаев заражения более тяжелым и смертельным вирусом подтипом 1b в ранее не затронутых странах Бурунди, Кения, Руанда и Уганда. В Демократической Республике Конго в этом году уже было зарегистрировано более 14 000 случаев, с 524 летальными исходами от вируса, известного уже несколько десятилетий как оспы обезьян.

Вирусы оспы обезьян изначально в основном передавались среди грызунов в Западной и Центральной Африке. Передача от человека к человеку также возможна при тесном контакте, например, во время секса. Типичные симптомы заболевания включают лихорадку и кожные пустулы. В тяжелых случаях заболевание может быть смертельным.

В мае 2022 года вирус подтип 2b заболевания начал распространяться за пределами Африки, в основном в Европе. В основном пострадали мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. WHO объявила, как и в случае с коронавирусом SARS-CoV-2, медицинскую чрезвычайную ситуацию международного значения, которая закончилась в мае 2023 года. Однако вирус подтип 2b значительно менее опасен, чем сейчас распространяющийся подтип 1b.

Объявление WHO медицинской чрезвычайной ситуации международного значения в связи со spread вируса оспы обезьян подтип 2b за пределами Африки подчеркивает необходимость глобального сотрудничества в распределении ресурсов и информации для сдерживания заболевания.

С объявлением WHO медицинской чрезвычайной ситуации страны должны приоритезировать и стратегически планировать распределение вакцин и терапии для сдерживания распространения смертельного вируса оспы обезьян подтип 1b, особенно в пострадавших регионах, таких как Бурунди, Кения, Руанда и Уганда.

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