Восток снова на грани разрушения после угрозы лидера "Хезболлы" и авиаударов Израиля.

Израильские синхронизированные атаки, направленные на ликвидацию членов «Хезболлы» с помощью взрывчатых веществ, спрятанных в пейджерах и портативных радиостанциях, вновь подтолкнули Ближний Восток к краю более широкого конфликта, почти через год после нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль, которое спровоцировало продолжающийся конфликт в Газе.

Внимание теперь переключается на «Хезболлу» и последующие действия Израиля. Совет Безопасности ООН запланировал экстренное заседание на предстоящую пятницу для обсуждения ситуации.

Неопределенность сохраняется относительно того, являются ли израильские атаки прелюдией к наземному вторжению через северную границу в Ливан и в какой степени иранская группировка «Хезболла», одна из сильнейших paramilitary force в регионе, способна ответить, несмотря на обещание лидера отомстить.

Давайте углубимся в детали.

Каковы последствия?

Лебанонские жители охвачены страхом и тревогой из-за атак, которые вызвали хаос и трагедию, нарушив повседневную жизнь и унесшие жизни многих людей. Хирург сообщил CNN, что многие из пострадавших с серьезными травмами и увечьями имеют долгий путь к выздоровлению после взрыва беспроводных устройств в их карманах или на лицах.

По меньшей мере 37 человек были убиты в результате атак во вторник и среду, в том числе дети, и более 3000 получили ранения. «Хезболла» признала потерю по меньшей мере 38 своих членов с вторника днем, но не предоставила дальнейших подробностей.

В четверг лидер «Хезболлы» Хасан Насралла осудил двойные атаки, назвав их «массacre», которые «перешли все границы», так как они целенаправленно атаковали общественные места и причинили вред гражданскому населению.

Хотя «Хезболла» понесла значительные потери, Насралла пообещал, что «отомщение будет отомщено», и добавил, что атаки не сломают дух группы. Лидер «Хезболлы» также предупредил, что враждебность в Газе не прекратится, пока в регионе не воцарится мир.

Какова стратегия Израиля?

Когда Насралла выступал в четверг, израильские боевые самолеты пролетали над Бейрутом, сбрасывая световые ракеты и создавая шумовые волны, вызывая опасения эскалации в ливанской столице. Позже в тот же день Израиль провел серию ударов в Ливане, утверждая, что уничтожил около 100 пусковых установок ракет «Хезболлы» и «террористических целей».

В то время как «Хезболла» якобы запустила по меньшей мере 17 атак на военные объекты в северном Израиле, Израиль четко дал понять, что готов к войне с «Хезболлой». Заявление министра обороны Израиля в среду о начале «новой эпохи войны» последовало за подтверждением военными, что их высший командующий утвердил планы для северного фронта вдоль границы с Ливаном.

Новое внимание Израиля к северу является частью недавней цели, направленной на возвращение эвакуированных жителей в районы возле северной границы, которые ранее были атакованы «Хезболлой».

Как может ответить «Хезболла»?

Насралла намекнул на месть за двойные атаки, но неясно, в какой степени «Хезболла» может контратаковать, если ее члены ранены, а ключевые методы связи больше не работают.

Несмотря на видимое ослабление, «Хезболла» по-прежнему считается самой хорошо вооруженной не государственной группой в мире, обладающей все более продвинутым арсеналом, способным нанести значительный ущерб Израилю.

Тем не менее, есть признаки того, что традиционно секретная группа может действовать более скрытно. Типичное публичное собрание для просмотра выступления Насраллы в четверг отсутствовало, и его выступление, первое с двух волн атак, возможно, было записано заранее.

Тем не менее, лидер «Хезболлы», который заявил, что их руководство осталось нетронутым, используя более старые устройства, имеет могущественного союзника в Иране.

Расположенная в Ливане «Хезболла» является частью тегеранского альянса, охватывающего Йемен, Сирию, Газу и Ирак, который вел низкоинтенсивный конфликт с Израилем и его союзниками в течение последних 11 месяцев.

Глава Корпуса стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами якобы заверил Насраллу, что Израиль скоро столкнется с «решительным и разгромным ответом» от «оси сопротивления».

«Хезболла» также имеет историю целевых атак на израильских дипломатов за рубежом, в том числе взрыв бомбы в израильском посольстве в Аргентине в 1992 году, в результате которого погибли 29 человек. В 2012 году были атаки на израильских дипломатов в Индии, Грузии и Таиланде, в которых Израиль обвинил Иран и «Хезболлу», although группа отрицала свою причастность в то время.

Разве мы не проходили через это раньше?

Уровень тревоги, что израильская жестокая война в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, то повышался, то понижался с тех пор, как «Хамас» запустил свою смертоносную атаку 7 октября.

Ключевые игроки периодически подходили к краю, но tensions утихли из-за серьезных последствий полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Однако почти каждую неделю происходит новое насилие, вновь ставя регион на высокий уровень тревоги, с опасением полномасштабной войны, в которую может быть вовлечен главный союзник Израиля, США.

В августе Иран пообещал отомстить Израилю за смерть политического лидера «Хамас» Исмаила Хание в Тегеране, которая произошла на день после того, как израильский авиаудар убил командира «Хезболлы» в Бейруте.

С тех пор международные усилия были направлены на снижение tensions между Израилем и «Хезболлой». Эта цель будет возобновлена на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу.

Хотя лидер «Хезболлы» ранее заявлял о своем желании избежать полномасштабной региональной войны, эксперты предположили, что он может оказаться под большим давлением для действий после серии взрывов, поскольку Израиль планирует переключить свои военные цели на свой северный фронт.

CNN Tamara Quinn, Mike Crawford, Mohammed Thompson, Eyad Knight, Jessie Young и Lauren Jackson проанализировали ситуацию.

Международное сообщество, в том числе Совет Безопасности ООН, внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, с запланированным экстренным заседанием на предстоящую пятницу для обсуждения эскалации tensions между Израилем и «Хезболлой». Несмотря на продолжающийся конфликт и значительные потери «Хезболлы», они остаются одной из самых хорошо вооруженных не государственных групп в мире и имеют могущественного союзника в Иране, который может потенциально повлиять на геополитическую обстановку в мире.

Читайте также: