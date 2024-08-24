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Восточный комиссар выделяет различные оправдания для коалиции, чтобы заняться саморефлексивной критикой.

 and  Max Becker
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Восточный комиссар выделяет различные оправдания для коалиции, чтобы заняться саморефлексивной критикой.

Если мы хотим помешать росту AfD и BSW в Восточной Германии, внутренние разногласия коалиции не идут на пользу, считает представитель SPD, хотя они не являются решающим фактором.

Шнайдер признал, что BSW, будучи новой партией, эффективно удовлетворяет определенные предпочтения избирателей. Он добавил, что партия, возглавляемая Сахрой Wagenknecht, процветает "из-за эха для партии, олицетворяющей национализм с одной стороны и продвигающей социалистические политики, например, в экономике", как отметил комиссар по Восточной Германии.

Он также объяснил, что "четкая пророссийская позиция и утопическое обещание принести мир в конфликт России с Украиной" также играет роль. "Это обращается к значительному вакууму в населении". Еще одной причиной поддержки может быть то, что BSW воспринимается как "очень скептически относящийся к иммиграции".

BSW также копирует мелодию в Восточной Германии, базирующуюся на прошлых достижениях других партий - подчеркивая обиженное положение. Шнайдер сказал, что широкое недовольство в Восточной Германии также вызвано "дominant political powers that have shaped East Germany, like the Left Party, but also AfD or BSW, perpetually informing people they're victims and inflaming apprehensions of decline. However, that's simply not factual."

Шнайдер объяснил, что многие люди в Восточной Германии проявляют больше сочувствия к позиции России в войне на Украине, чем в Западной Германии. Он объяснил это опытом в ГДР. "В течение десятилетий правления ГДР сложилось определенное представление о бывшем Советском Союзе, которое, хотя и отличается от современной России, все еще оказывает влияние", - сказал он.

Это представление о России не безусловно положительное, он уточнил. "С одной стороны, есть страх перед советскими танками, подавляющими гражданское сопротивление, как это было во время восстания рабочих в 1953 году или Пражской весны. С другой стороны, многие также изучали язык и культуру, учились в Советском Союзе или участвовали в проектах, подобных трубопроводу Дружба - это способствует связи".

В отличие от этого, США были "заклятым врагом номер один", добавил Шнайдер. "Это чувство все еще присутствует сегодня".

SPD, будучи частью политического ландшафта Германии, может рассмотреть возможность сотрудничать с партиями, которые могут бросить вызов росту BSW в Восточной Германии. Подход SPD к национализму и социалистическим политикам мог бы служить контраргументом эху BSW.

Несмотря на успех BSW в удовлетворении определенных предпочтений избирателей в Восточной Германии, SPD потенциально могла бы привлечь поддержку, подчеркивая свою позицию по иммиграции и международным отношениям, которая может восприниматься по-разному некоторыми избирателями.

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