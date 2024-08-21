Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиХДС

Восточная коалиция хочет привлечь главу BSW Вагенкнехта в качестве потенциального спикера.

Пропагандистка из ведущей левой партии Сахра Вальгенкнехт готовится к переговорам о коалиции после предстоящих выборов в восточной Германии. Как сообщает "Дер Шпиgel" в предварительном отчете, опубликованном вечером среды, "Если переговоры последуют в Саксонии и Тюрингии, мы примем в них...

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Восточная коалиция хочет привлечь главу BSW Вагенкнехта в качестве потенциального спикера.

Все понимают долг: "мы можем участвовать в управлении только при условии чистого листа с реальными выгодами для местных жителей", - заявила глава Альянса за прогресс (АП), Сахра Wagenknecht. ХДС также должно "реализовать, что мы находимся под пристальным наблюдением. Мы - новая партия".

Wagenknecht предупредила, что если правительство с участием АП разочарует общественность, "это станет экономическим стимулом для Альтернативы для Германии (АД)". В результате ее партия будет управлять только в том случае, если сможет внести значительные изменения: "В образовании, в борьбе с бюрократией, в укреплении участия граждан через прямую демократию или в борьбе с ситуацией с COVID-19".

В Тюрингии, как и соседней Саксонии, 27 июня будет избран новый ландтаг. Результат выборов ждут с волнением. АД, считающееся экстремистским правым, лидирует в опросах с 30%, опережая другие партии. ХДС имеет 21%, а АП - 18-19%.

Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войтт вновь заявил в среду, что открыт для переговоров с АП, но не с Wagenknecht. "Пока Сахра Wagenknecht тянет за ниточки в Тюрингии из Саарланда, у нас нет оснований для переговоров с АП", - сказал он n-tv.

Однако после выборов Войтт планирует поговорить с главным кандидатом АП в Тюрингии, Катей Вольф. "Я бы с радостью встретился с госпожой Вольф, чтобы обсудить тюрингские дела и их решения", - сказал политик ХДС на n-tv. Он исключил альянс с АД. "Никто не будет формировать коалицию с АД". Сейчас ХДС в Тюрингии также не планирует формировать правительство с Левой партией или "Зелеными".

ХДС признало необходимость самоанализа, как заявил их кандидат Марио Войтт, который упомянул: "Мы - новая партия, и мы находимся под пристальным наблюдением". Кроме того, ХДС сталкивается с конкуренцией со стороны АП и Альтернативы для Германии (АД), так как ХДС в настоящее время находится ниже обеих в опросах выборов в Тюрингии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Иранский законодательный орган поддерживает правительство во главе с президентом Песхкианом.
Главные темы

Иранский законодательный орган поддерживает правительство во главе с президентом Песхкианом.

Иранский законодательный орган поддерживает правительство во главе с президентом Песхкианом. До парламентского голосования Песешкиан признал, что изначально отдавал предпочтение определенным лицам для своего кабинета. Однако, когда он понял, что единодушия нет, он уступил и пошел на компромиссы. Для него достижение консенсуса по составу нового правительства было важнее его предпочтений по

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Правоохранители вмешиваются для контроля демонстрантов после вспышки хаоса 30 июля 2024 года в...
Главные темы

Лицо, арестованное в Пакистане, подозреваемое в распространении ложной информации, связанной с беспорядками в Великобритании.

Во вторник Федеральное расследование Пакистана арестовало Individuals, утверждая, что он распространял дезинформацию, предположительно вызвавшая недавнее волнение в Великобритании.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
McDonald's планирует вложить значительную сумму в 1 млрд фунтов в экономику Великобритании и Ирландии.
Главные темы

McDonald's планирует вложить значительную сумму в 1 млрд фунтов в экономику Великобритании и Ирландии.

Макдоналдс, известная американская компания фаст-фуда, намерена вложить значительную сумму в размере одного миллиарда фунтов (примерно $1,4 миллиарда) в рынки Великобритании и Ирландии в течение ближайших четырех лет. Эти инвестиции, как ожидается, создадут около 24 000 новых рабочих мест....

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Шольц и Санду ведут переговоры в Кишиневе
Главные темы

Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Федеральный канцлер Шольц начал свой первый зарубежный тур после летнего отпуска в сложной ситуации с коалицией. В Молдове, небольшой стране, прилегающей к Украине, которой Россия пытается разрушить стабильность, Шольц в среду выразил неуклонную поддержку Германии и пообещал дополнительную...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Хутиewise часто целят или нападают на суда в Красном море с помощью ракетных атак или небольших...
Политика

Нефтяной танкер в Красном море столкнулся с навигационными трудностями после нападения

Нефтяной танкер в Красном море столкнулся с навигационными трудностями после нападения За последнее время в Красном море произошло множество нападений на торговые суда, в основном вина за которые возлагается на хуситов. Недавно жертвой этих атак стал греческий нефтяной танкер. В настоящее время он горит и не поддается контролю. На греческом

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.
Политика

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев. Вслед за введением декрета в Венгрии, который лишает украинских беженцев основной защиты, множество украинцев рискуют лишиться жилья. Частные центры размещения беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Помощь по миграции. В Коксе, к северу от Будапешта, под надзором полиции примерно

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Спустя семилетнее отсутствие, мелодии возвращаются в концертные залы замка Нойшванштайн.
Федеральные земли Германии

Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

С chess 2015 года замок вновь открыл свои двери для музыкальных событий. Организатор introduces an innovative concept. Остаются на расписании четыре вечерних концерта с выступлениями оркестра и камерной музыки во дворике замка.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В начале нового сезона дебютировал присутствие Мануэля Цендера в клубе SC Магдебург
Федеральные земли Германии

В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

- В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах". Гандбол - Команда Бундеслиги SC Магдебург начала свой сезон товарищеским матчем против "ВФЛ Гуммерсбах", который финишировал шестым в прошлом сезоне. Магдебург одержал победу со счётом 33:30 (18:14). Лучшим бомбардиром Магдебурга стал датский игрок

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно