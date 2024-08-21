Восточная коалиция хочет привлечь главу BSW Вагенкнехта в качестве потенциального спикера.

Все понимают долг: "мы можем участвовать в управлении только при условии чистого листа с реальными выгодами для местных жителей", - заявила глава Альянса за прогресс (АП), Сахра Wagenknecht. ХДС также должно "реализовать, что мы находимся под пристальным наблюдением. Мы - новая партия".

Wagenknecht предупредила, что если правительство с участием АП разочарует общественность, "это станет экономическим стимулом для Альтернативы для Германии (АД)". В результате ее партия будет управлять только в том случае, если сможет внести значительные изменения: "В образовании, в борьбе с бюрократией, в укреплении участия граждан через прямую демократию или в борьбе с ситуацией с COVID-19".

В Тюрингии, как и соседней Саксонии, 27 июня будет избран новый ландтаг. Результат выборов ждут с волнением. АД, считающееся экстремистским правым, лидирует в опросах с 30%, опережая другие партии. ХДС имеет 21%, а АП - 18-19%.

Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войтт вновь заявил в среду, что открыт для переговоров с АП, но не с Wagenknecht. "Пока Сахра Wagenknecht тянет за ниточки в Тюрингии из Саарланда, у нас нет оснований для переговоров с АП", - сказал он n-tv.

Однако после выборов Войтт планирует поговорить с главным кандидатом АП в Тюрингии, Катей Вольф. "Я бы с радостью встретился с госпожой Вольф, чтобы обсудить тюрингские дела и их решения", - сказал политик ХДС на n-tv. Он исключил альянс с АД. "Никто не будет формировать коалицию с АД". Сейчас ХДС в Тюрингии также не планирует формировать правительство с Левой партией или "Зелеными".

ХДС признало необходимость самоанализа, как заявил их кандидат Марио Войтт, который упомянул: "Мы - новая партия, и мы находимся под пристальным наблюдением". Кроме того, ХДС сталкивается с конкуренцией со стороны АП и Альтернативы для Германии (АД), так как ХДС в настоящее время находится ниже обеих в опросах выборов в Тюрингии.

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