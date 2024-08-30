Восемь жертв нападений на Украине <unk> Россия заявила о захвате трех поселений

В центре Харькова министр внутренних дел Игорь Клеменко объявил, что среди погибших есть 14-летняя девочка. Трагически, она погибла в результате авиационного удара по игровой площадке, как уточнил мэр Игорь Терехов. Кроме того, в результате нападения на высотное здание погибли еще трое человек. Олег Синегубов, губернатор Харьковской области, сообщил о 59 раненых, в том числе девяти детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Губернатор Синегубов также поделился видеозаписями, показывающими поврежденные автомобили возле или рядом с жилыми домами, от которых поднимался черный дым.

Советник президента Михаил Подоляк сообщил о преднамеренном нападении на многоэтажное здание в центре Харькова. В этой операции использовалась управляемая бомба, известная своей огромной разрушительной силой. Украинская прокуратура заявила, что операция была проведена с помощью самолета Су-34, взлетевшего с границы российской области Белгород.

Целью ночного нападения в Сумах, по данным прокуратуры, была частная компания. Один человек был найден под завалами, еще один погиб в больнице от полученных травм. Также произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 13 человек.

Сумы являются столицей Сумской области, которая граничит с Харьковской на юге и российской областью Курск на востоке. В августе Украина начала военную кампанию в Курске с целью создания защитной буферной зоны на территории России для защиты своего населения от атак. В ответ Москва нанесла авиационные удары. С 9 августа из Сумской области было эвакуировано около 21 000 человек из-за российских ударов.

Между тем, Министерство обороны России в своем еженедельном брифинге сообщило, что российские войска захватили три дополнительных села на востоке Украины. Захваченные села - Новосёловка и Константиновка в Донецкой области и Синькивка в Харьковской области.

Село Новосёловка находится примерно в 20 километрах юго-восточнее Покровска, стратегически важного города, к которому российские войска продвигаются уже несколько недель. Главнокомандующий украинской армии Александр Сирский заявил в пятницу, что ситуация вокруг Покровска в настоящее время является самой сложной для украинских сил. "Противник пытается прорвать линию обороны наших войск. Однако пока эти атаки отражаются", - отметил Сирский на видеоконференции.

Сирский также добавил, что украинские войска продвинулись на два километра в некоторых секторах российской границы в Курске за последние 24 часа. Ранее уволенный командующий украинскими ВВС Николай Олещук упомянул, что его силы уничтожили 12 Shahed-дронов за одну ночь, а четыре не достигли своей цели.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал снять ограничения на использование западного оружия против российских целей. "Нам нужны сильные решения от наших союзников, чтобы прекратить этот террор", - выразил он в цифровых сетях. Он также подчеркнул важность выполнения соглашений, связанных с ПВО.

Европейский Союз официально осудил серию атак в Харькове и Сумах, призвав к немедленному прекращению огня и выводу российских сил с территории Украины. Вскоре после этого Европейский Союз начал переговоры со своими членами о расширении санкций против российских лиц и организаций, причастных к конфликту.

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