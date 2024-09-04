- Volkswagen оправдывает свои строгие финансовые дисциплинарные меры в отношении своих сотрудников.

Вольфсбург, Германия - Работники Volkswagen организовали шумные протесты против мер жесткой экономии, представленных советом директоров на собрании в Вольфсбурге, которое посетило более 16 000 человек. Руководство, возглавляемое Даниэлой Кавалло, председателем совета труда, защищало планы жесткой экономии, но Кавалло пообещала решительно противодействовать закрытию заводов, увольнениям и сокращению зарплат.

Кавалло возложила вину за кризис Volkswagen на совет директоров, заявив: "Совет директоров не тянет лямку". Она утверждала, что рабочая сила не должна нести основную тяжесть и призывала совет директоров выполнить свои обязательства перед сайтами Volkswagen.

Руководство придерживалось своих ужесточенных мер жесткой экономии, и главный финансовый директор Арно Антлиц заявил: "У нас есть, может быть, два года, чтобы повернуть ситуацию, и мы должны использовать это время по максимуму". Он пояснил, что Volkswagen в течение длительного времени перерасходовал средства на свой основной бренд, и сокращения направлены на освобождение средств для новых продуктов. Председатель правления Марк Томас Шэфер добавил: "Нам нужны наличные сейчас, чтобы сделать большие инвестиции".

Европейский гигант автомобилестроения Volkswagen объявил, что ужесточит меры жесткой экономии для основного бренда VW из-за ухудшающейся ситуации, и закрытие заводов и увольнения в Германии больше не исключены. Соглашение об обеспечении занятости с советом труда, которое исключало увольнения до 2029 года, будет расторгнуто. Впервые за 30 лет Volkswagen может столкнуться с увольнениями.

Подробности о конкретных сайтах, которые могут быть затронуты, или о полном закрытии заводов Volkswagen еще не раскрыл. Однако Антлиц предположил, что им не хватает продаж около 500 000 автомобилей, что эквивалентно двум заводам. Он приписал слабый спрос на новые автомобили в Европе проблеме, а не ошибкам Volkswagen.

Особую озабоченность вызывают места за пределами Вольфсбурга, в том числе в Саксонии (Цвиккау, Хемниц, Дрезден), Нижней Саксонии (Ольденбург, Эмден, Брауншвейг) и другие сайты в Ганновере, Зальцгиттере и Касселе. Volkswagen никогда не закрывал завод в Германии, и завод в Вестморленде в США был единственным, который он закрыл в 1998 году.

Volkswagen не раскрыл, сколько рабочих мест могут оказаться под угрозой. Компания заявила только, что ранее согласованные меры по сокращению персонала, такие как досрочная пенсия и компенсационные выплаты, больше не будут достаточными. К 2026 году административные расходы на персонал должны быть сокращены на 20%. Однако Volkswagen не уточнил, сколько рабочих мест будут затронуты, заявив, что это вопрос общего количества, а не отдельных позиций.

Три года назад бывший CEO Герберт Дисс говорил о возможном сокращении 30 000 рабочих мест с основного бренда, что вызвало критику со всех сторон. Теперь говорят, что около 20 000 рабочих мест могут быть затронуты. В целом, Volkswagen имеет 120 000 сотрудников в Германии, более половины из которых работают в Вольфсбурге.

Ожидаются трудные переговоры по зарплате

Чтобы предотвратить эти планы, профсоюз и совет труда также планируют использовать предстоящие переговоры о зарплате осенью. Кавалло ожидает трудные переговоры. На данный момент Volkswagen имеет корпоративное соглашение о зарплате выше отраслевого стандарта. По словам совета труда, компания хочет сократить зарплаты или ввести несколько нулевых раундов. Профсоюз IG Metall требует семипроцентного увеличения зарплаты. Переговоры начнутся в ноябре, с возможностью предупредительных забастовок с декабря.

Ранее министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) призвал Volkswagen избегать закрытия мест. Земля Нижняя Саксония владеет 20% голосующих акций в группе Volkswagen. Вайль и его заместитель Юлия Вилли Хембург (Зеленые) сидят в совете директоров от земли. Вместе с представителями сотрудников они имеют большинство там, и земля имеет право вето на важные решения.

Несмотря на потенциальное воздействие на места за пределами Вольфсбурга, такие как Цвиккау, Хемниц и Дрезден в Саксонии, и другие сайты в Ганновере, Зальцгиттере и Касселе, работники Volkswagen, эксплуатирующие автомобили VW, в том числе в Соединенных Штатах, присоединились к хору оппозиции против предложенных мер жесткой экономии.

Совет труда, возглавляемый Арно Антлицем, главным финансовым директором, и председателем правления Марком Томасом Шэфером, признал финансовые трудности, с которыми сталкивается Volkswagen, подчеркнув необходимость мер жесткой экономии для освобождения средств для новых продуктов. Эти меры, как они утверждали, потенциально могут затронуть модели VW, поскольку Антлиц упомянул отсутствие продаж около 500 000 автомобилей, что эквивалентно двум заводам.

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