Volkswagen объявляет о коллективных мерах по обеспечению занятости.

Флагманский бренд Volkswagen Group, VW AG, официально прекратил действие Соглашения о будущих тарифах 31 декабря этого года. В результате этого ожидается переходный период, в течение которого гарантируется сохранение рабочих мест еще на полгода, до 30 июня 2025 года. Этот период дает возможность Volkswagen и его представителям профсоюзов работать вместе над стратегиями, которые сделают компанию более экологичной и устойчивой, как заявил Килиан.

Администрация VW в составе Volkswagen Group объявила строгую программу финансовой экономии на прошлой неделе, рассматривая возможность закрытия заводов и сокращения рабочих мест в зависимости от рыночных условий. Главный исполнительный директор группы Оливер Блюме назвал основными причинами сложную ситуацию на европейском авторынке и снижение конкурентоспособности немецких производственных предприятий.

Килиан также повторил эту точку зрения во вторник. "В текущем виде, с текущими расходами, Volkswagen AG не сможет поддерживать существующую структуру занятости". Он подчеркнул, что Volkswagen должен повысить производительность и существенно сократить расходы, особенно на немецких производственных площадках.

В целом, шесть коллективных трудовых соглашений, в том числе соглашение о практике, якобы были расторгнуты Volkswagen AG 31 декабря этого года. Соглашение предусматривало, что компания должна предоставить 1400 стажировок в год. С прекращением действия будет внедрена корректировка, направленная на соответствие реальным потребностям, пояснил Килиан.

Volkswagen AG также отменил коллективное трудовое соглашение для временного труда. По словам Килиана, цель состоит в том, чтобы позволить компании использовать временный труд в будущем "на условиях коллективного соглашения промышленности" вместо нынешних "значительно более высоких затрат, чем у конкурентов".

Профсоюзный совет VW и IG Metall выразили "сильное неодобрение" мер жесткой экономии на прошлой неделе. IG Metall заявила, что около 25 000 сотрудников приняли участие в собрании в Вольфсбурге, на котором они выразили свое неодобрение совету директоров группы и Volkswagen AG.

В целях снижения затрат Volkswagen Group рассматривает возможность ужесточения мер экономии, таких как сокращение численности персонала и закрытие заводов. По словам Килиана, текущий уровень экономии Volkswagen AG необходимо существенно повысить, особенно на немецких производственных площадках.

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