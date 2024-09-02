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Volkswagen может рассмотреть вопрос о закрытии заводов и сокращении численности персонала.

Вольксваген, пытаясь сократить расходы для своего основного бренда VW, сейчас рассматривает возможность закрытия заводов и сокращений из-за операционных потребностей. По словам CEO Вольксвагена Томаса Шэфера, который обратился к сотрудникам в письме после встречи руководства в понедельник,...

 and  Alex Stellmacher
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Volkswagen может рассмотреть вопрос о закрытии заводов и сокращении численности персонала.

Автомобильный рынок в Европе столкнулся с "особо трудным и значительным затруднением", считает CEO Volkswagen Оливер Блюм. В частности, Германия, как центр производства, испытывает снижение конкурентоспособности. В столь сложной обстановке Volkswagen приходится адаптироваться. С точки зрения совета директоров, бренды под эгидой Volkswagen AG нуждаются в кардинальной перестройке. "Даже приостановка производства автомобилей и комплектующих может стать неизбежной в текущей ситуации без немедленных контрмер".

Изначально запланированные сокращения персонала за счет досрочных пенсий и добровольных увольнений недостаточны для достижения целей по экономии. "В сложившихся обстоятельствах компании приходится отказываться от обещания гарантированной занятости, действующего с 1994 года".

В свете трудностей автомобильной промышленности Volkswagen рассматривает возможность закрытия некоторых предприятий по производству автомобилей и комплектующих. В столь сложной обстановке на европейском рынке производство автомобилей под эгидой Volkswagen AG требует радикальных изменений, чтобы сохранить конкурентоспособность.

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