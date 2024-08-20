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Volkswagen и BMW обеспечивают более низкие импортные налоги на свои электромобили, происходящие из Китая.

Европейская комиссия раскрыла окончательные тарифы, применяемые к электрическим автомобилям из Китая. По данным комиссии отTuesday, немецкие автомобильные компании с китайскими партнерами, такие как Volkswagen и BMW, находятся в относительно выгодном положении. Значительное снижение таможенных...

 and  Carmen Simpson
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Volkswagen и BMW обеспечивают более низкие импортные налоги на свои электромобили, происходящие из Китая.

Для Volkswagen, BMW и их китайских партнеров, введен тариф на импорт электромобилей в ЕС на 21,3%, как объявила ЕК - существенно ниже максимальной ставки около 36%. Например, BMW производит полностью электрические Mini в Китае вместе со своим партнером Great Wall Motors. Tesla наслаждается самой низкой ставкой в 9,0%. Tesla производит свои модели 3 и Y в Китае, часть из которых предназначена для европейского рынка.

Однако китайский производитель SAIC сталкивается с самой высокой надбавкой в 36,3%, так как считается несотрудничающим в Брюсселе. С другой стороны, ЕК установила более щедрую дополнительную ставку в 17% для группы BYD из Китая и 19,3% для Geely.

Изначально Комиссия планировала, чтобы производители платили эти налоги с 5 июля; однако они не будут взиматься до публикации окончательного решения в Официальном журнале ЕС, примерно к 30 октября. Комиссия требовала от производителей предоставить банковские гарантии для этих налогов с июля.

Ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA) приветствовала решение Комиссии относиться к европейским производителям с китайскими совместными предприятиями более мягко, чем предполагалось изначально. Однако Хильдегард Мюллер, президент VDA, выразила обеспокоенность тем, что тарифы могут обострить "риск глобального торгового конфликта". Немецкие производители автомобилей беспокоятся о растущих расходах, даже для покупателей электромобилей. Только полностью собранные автомобили подпадают под тарифы; отдельные компоненты, такие как батареи, освобождаются.

ЕК утверждает, что Китайская Народная Республика предоставляет незаконные субсидии своим производителям, что может нанести ущерб европейским поставщикам, таким как возможное закрытие заводов или сокращение рабочих мест. Тем не менее, официальные лица Комиссии подчеркнули, что переговоры с Пекином все еще возможны, чтобы избежать этих тарифов.

Урсула фон дер Ляйен, президент ЕК, инициировала это расследование, заявив, что глобальные рынки заполняются более дешевыми китайскими электромобилями. Китайские поставщики, такие как BYD и SAIC, увеличили свою долю на европейском рынке до почти восьми процентов за последние два года. Доля электромобилей, произведенных в Китае, такими производителями, как BMW, Volvo или Tesla, еще больше.

Палата торговли Китая в ЕС (CCCEU) осудила тарифы, обвинив Комиссию в применении "защитной политики". Палата утверждает, что нет достаточных доказательств того, что китайские электромобили подрывают европейских производителей. Ранее Китай обращался в ВТО по этому спору в начале августа.

Даже официальные лица Комиссии признали во вторник, что расследование не обнаружило конкретного ущерба европейским производителям. Однако такой ущерб ожидается "в ближайшее время" до 2025 года, по словам анонимного эксперта.

В Германии, в частности, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступает против тарифов. С другой стороны, федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) поддерживает подход Брюсселя.

Производителям теперь дается десять дней на ответ. После этого ЕК представит свой проект странам-членам для окончательного решения. Порог для отмены этих тарифов высок: квалифицированное большинство из 15 стран ЕС, представляющих 65% населения Европы, будет требоваться.

Volkswagen, как и другие автопроизводители с китайскими партнерами, столкнется с более высоким импортным налогом на электромобили в ЕС по сравнению с первоначальным предложением, хотя он все еще будет ниже максимальной ставки. Несмотря на увеличение, VW продолжает сотрудничать с SAIC по производству автомобилей в Китае для глобальных рынков.

Несмотря на противоположные взгляды внутри немецкого правительства, канцлер Шольц и федеральный министр Хабек занимают разные позиции по вопросу импортных тарифов на китайские электромобили, с Шольцем, выражающим свое неодобрение, и Хабеком, поддерживающим подход ЕК.

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