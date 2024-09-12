Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Военный лидер израильской разведки под следствием за якобы неэффективность в предотвращении инцидента 7 октября.

Индивидуум занимал пост главы известного подразделения 8200 Израиля, которое часто обвиняли в недостаточной эффективности в предотвращении нападений 7 октября

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Фонари, расставленные в виде Candidateshvifa, освещают митинг в Тель-Авиве 21 ноября 2023 года, на...
Фонари, расставленные в виде Candidateshvifa, освещают митинг в Тель-Авиве 21 ноября 2023 года, на котором требовали освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа с 7 октября 2023 года, на фоне продолжающихся столкновений между Израилем и Движения ХАМАС.

Военный лидер израильской разведки под следствием за якобы неэффективность в предотвращении инцидента 7 октября.

Израильские Вооруженные Силы (ЦАХАЛ) объявили, что бригадный генерал Йосси Сариэль, ответственный за 8200-е подразделение разведки, скоро покинет свой пост.

Различные новостные агентства, такие как общественное вещание Kan, опубликовали части его письма об отставке, в котором он выражает чувство вины за то, что не смог предотвратить нападение ХАМАС, которое стало самым смертоносным нападением на евреев со времен Холокоста 7 октября.

В письме, по словам Kan, сказано: "7 октября в 06:29 я не оправдал ожиданий, которые имел по отношению к себе, своим подчиненным и командирам, а также граждан страны, которую я люблю".

В этот день Сариэль запросил возможность выполнить свою личную ответственность как командира подразделения в рамках продолжающегося конфликта, процесса реорганизации и завершения предварительных расследований. Он также выразил желание передать полномочия следующему смене в установленное его руководством время.

CNN не подтвердила подлинность письма.

После нападения несколько высокопоставленных военных и официальных лиц признали свою вину, хотя и в разной степени, за упущения, способствовавшие нападению ХАМАС на Израиль, в результате чего погибли 1200 человек и были захвачены в заложники еще 250.

16 октября начальник израильской внутренней службы безопасности «Шин Бет», ответственный за борьбу с терроризмом, заявил: «Ответственность лежит на мне».

«Несмотря на наши усилия, мы не смогли установить достаточно сильное предупреждение, чтобы предотвратить нападение», - сказал глава «Шин Бет» Ронан Бар.

В конце того же месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся значительной общественной критике после того, как обвинил высших военных чиновников в том, что они не предупредили его об иммиnentном нападении в теперь удаленном посте в социальных сетях.

Когда его спросили, не допустил ли он также ошибок в этом вопросе, Нетаньяху сказал: «Я и все мы несем ответственность. Мы должны расследовать, как это произошло, и выявить провал в разведке».

Во время интервью с доктором Филом Макгроу на шоу «Доктор Фил Прима-тайм» в мае Нетаньяху признал tanto политические, как и военные промахи. «Основная обязанность правительства - защищать своих граждан. К сожалению, они не были защищены. Мы должны признать это», - сказал Нетаньяху доктору Филлу.

В свете этих промахов мир пристально следит за ситуацией в Америке, ищет уроки и меры предосторожности.

Недавние события в Америке продемонстрировали остроту необходимости улучшения сотрудничества и обмена разведданными между странами Америки и Израилем, где были встречены подобные вызовы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вооруженные силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят военную операцию в аннексированной Западном...
Главные темы

Член команды ООН был среди десяти погибших во время операции израильских вооруженных сил в регионе Западного берега.

Военные Израиля утверждают, что Суфиан Джабер Абду Джавад бросал взрывчатку, в то время как UNRWA сообщает, что он был обстрелян "во время утреннего кофе на крыше своего дома".

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Три гражданина США, в частности泰勒 Томпсон-младший, Марсель Маланга и Бенедикт Рубин Залман-Полун,...
Главные темы

37 человек, в том числе трое американцев, были приговорены к смертной казни в связи с попыткой переворота в Конго.

Подсудимый, состоящий из британца, бельгийца, канадца и различных конголезцев, имеет право обжаловать их осуждение по обвинению в терроризме, убийстве и преступном сговоре

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Первый этап кампании по вакцинации против полиомиелита завершен в Газе
Главные темы

Примерно 560 000 детей в Газе получают прививки от полиомиелита, поскольку завершается начальная фаза кампании иммунизации.

Более 560 000 детей в возрасте до 10 лет в Газе получили начальную дозу вакцины против полиомелита, как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу. Это произошло после разрушения Израилем жизненно важной инфраструктуры водоснабжения и санитарии, что способствовало повторному...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Про-российская реклама в Риме на площади Маццини 13 сентября 2024 года
Главные темы

Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране.

Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране. Некоторые индивиды, даже те, кого видели в Риме недавно, используют фразы вроде: "Достаточно средств на оружие для Украины и Израиля. Мы жаждем мира. Мы осуждаем войну." Эти плакаты впервые появились в северной Италии в июне и с

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно