Военный лидер израильской разведки под следствием за якобы неэффективность в предотвращении инцидента 7 октября.

Израильские Вооруженные Силы (ЦАХАЛ) объявили, что бригадный генерал Йосси Сариэль, ответственный за 8200-е подразделение разведки, скоро покинет свой пост.

Различные новостные агентства, такие как общественное вещание Kan, опубликовали части его письма об отставке, в котором он выражает чувство вины за то, что не смог предотвратить нападение ХАМАС, которое стало самым смертоносным нападением на евреев со времен Холокоста 7 октября.

В письме, по словам Kan, сказано: "7 октября в 06:29 я не оправдал ожиданий, которые имел по отношению к себе, своим подчиненным и командирам, а также граждан страны, которую я люблю".

В этот день Сариэль запросил возможность выполнить свою личную ответственность как командира подразделения в рамках продолжающегося конфликта, процесса реорганизации и завершения предварительных расследований. Он также выразил желание передать полномочия следующему смене в установленное его руководством время.

CNN не подтвердила подлинность письма.

После нападения несколько высокопоставленных военных и официальных лиц признали свою вину, хотя и в разной степени, за упущения, способствовавшие нападению ХАМАС на Израиль, в результате чего погибли 1200 человек и были захвачены в заложники еще 250.

16 октября начальник израильской внутренней службы безопасности «Шин Бет», ответственный за борьбу с терроризмом, заявил: «Ответственность лежит на мне».

«Несмотря на наши усилия, мы не смогли установить достаточно сильное предупреждение, чтобы предотвратить нападение», - сказал глава «Шин Бет» Ронан Бар.

В конце того же месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся значительной общественной критике после того, как обвинил высших военных чиновников в том, что они не предупредили его об иммиnentном нападении в теперь удаленном посте в социальных сетях.

Когда его спросили, не допустил ли он также ошибок в этом вопросе, Нетаньяху сказал: «Я и все мы несем ответственность. Мы должны расследовать, как это произошло, и выявить провал в разведке».

Во время интервью с доктором Филом Макгроу на шоу «Доктор Фил Прима-тайм» в мае Нетаньяху признал tanto политические, как и военные промахи. «Основная обязанность правительства - защищать своих граждан. К сожалению, они не были защищены. Мы должны признать это», - сказал Нетаньяху доктору Филлу.

В свете этих промахов мир пристально следит за ситуацией в Америке, ищет уроки и меры предосторожности.

Недавние события в Америке продемонстрировали остроту необходимости улучшения сотрудничества и обмена разведданными между странами Америки и Израилем, где были встречены подобные вызовы.

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