"Воддинское море представляет собой чрезвычайно сложную экосистему"

Виды моря Ватт:

Точно сказать сложно, но примерно 10 000 видов называют море Ватт своим домом. Среди них птицы, мидии, улитки, крабы и многие другие. При тщательном изучении вы даже обнаружите больше видов в горсти песка! Несмотря на внушительное количество видов, море Ватт можно считать бедным из-за своего статуса относительно нового места обитания, сформированного около 7000-8000 лет назад после последней ледниковой эпохи. Потеряв свою первозданную красоту, море Ватт не является домом для каких-либо эндемичных видов, характерных только для этой области.

Что делает виды моря Ватт уникальными?

В двух словах, они стойкие. Море Ватт известно своими суровыми условиями, с зимними холодами и летней жарой. Организмы в приливной зоне должны справляться с этими резкими изменениями, несмотря на их естественную склонность к воде. Добавьте к этому постоянное перемешивание, вызванное действием волн, и вы получите место обитания, заслуживающее восхищения за выживших, которые называют его своим домом. Его создания борются с трудностями, процветая в среде, которая логически должна была бы привести их к вымиранию.

Как менялась биоразнообразие моря Ватт за последние 100 лет?

Простое подсчет видов показывает увеличение их числа со временем. Многие виды, которые мы наслаждались столетие назад, все еще присутствуют сегодня. Однако вмешательство человека в виде глобальной торговли и аквакультуры привело к появлению новых видов в море Ватт. В результате количество новых видов, проживающих в море Ватт, превышает число видов, вытесненных человеческой деятельностью, такой как рыболовство. За последние 100 лет в море Ватт поселилось около 100 новых видов, и темп их появления остается стабильно высоким, около двух новых видов в год.

Сигнализирует ли это появление новых видов о чем-то хорошем, плохом или смешанном?

Люди склонны оценивать вещи как хорошие или плохие. Однако появление новых видов не всегда приводит к отрицательным последствиям. Удивительно, но мы не обнаружили случаев вытеснения местных видов похожими иностранными видами. Наоборот, кажется, что в море Ватт достаточно места для сосуществования местных и иностранных видов, что приводит к гармоничному сочетанию экосистем.

Как объяснить эту наблюдаемую гармонию?

Побережья — это динамические и меняющиеся системы, которые позволяют видам перемещаться и приспосабливаться в соответствии со своими потребностями. В отличие от озер, ограниченных четкими границами, прибрежные экосистемы более гибкие, что позволяет видам естественным образом перемещаться и селиться в местах, подходящих для их нужд. Кроме того, море Ватт еще не насыщено видами, которые могли бы потенциально помешать установлению новоприбывших. Это похоже на дом, где пустые комнаты ждут своих новых жителей. Даже если все комнаты будут заняты, природа найдет способ разместить еще несколько жителей, поддерживая хрупкий баланс.

Введение тихоокеанских устриц в Северное море в 1980-х годах для целей аквакультуры изначально вызывало обеспокоенность. Как оказалось, устрицы были способны размножаться в более холодной среде. Несмотря на первоначальные опасения по поводу их воздействия на местные банки мидий, мы теперь знаем, что эти два вида мирно сосуществуют, каждый из них процветает рядом с другим.

Что позволило им мирно сосуществовать?

Устрицы и мидии имеют одинаковые пищевые требования, но их сосуществование в море Ватт вокруг Зильта оказалось удивительно успешным. Наши исследования показывают, что мидии фактически выигрывают от присутствия устриц. Птицы и крабы, два обычных хищника мидий, испытывают трудности с доступом к мидиям, живущим на дне в рифе, населенном обоими видами. С устрицами, расположенными над мидиями, мидии теперь лучше защищены от хищничества и могут выжить с меньшим общим ростом.

Есть ли виды, которые к сожалению, исчезли из моря Ватт за последние 100 лет?

К сожалению, да. Некоторые виды сократились, а другие покинули море Ватт. В частности, европейские устрицы когда-то были повсеместно распространены в море Ватт, но их интенсивный вылов привел к их сокращению и исчезновению. За ними последовало вымирание связанных видов, живших в этих устричных рифах. Однако ни климатические изменения, ни новый инвазивный вид не несут ответственности за это исчезновение. Виноват здесь рыболовство.

Подчиняется ли естественный процесс приспособления и потенциального вымирания каким-либо общим паттернам или правилам?

Изменения — естественная и необходимая часть экосистем. Море Ватт, которое мы знаем сегодня, выглядело бы совершенно иначе 100 лет назад, если бы его оставили эволюционировать естественным образом. Сезоны, такие как суровые зимы, сильные штормы или их сочетание, запускают новые паттерны развития и экологии, которые иначе никогда бы не произошли. Изменения — неотъемлемая часть эволюции побережья, и непредсказуемость определяет форму северного побережья в будущем.

До какой степени эта адаптивная эволюция становится сложной?

Значение роли среды обитания нельзя недооценивать. Каждую весну и осень миллионы птиц полагаются на море Ватт как на место кормления. Собрав энергию здесь, они либо отправляются на свои гнездовья, либо возвращаются на зимовку. В сущности, море Ватт обеспечивает питание. Пока это обеспечение продолжается, птицы процветают. Однако вмешательство человека представляет серьезную угрозу для этой функции, что приводит к печальным последствиям. Функции среды обитания не защищены от естественных трансформаций; изменение — неотъемлемая часть природы, и нет гарантий стабильности.

Недавно я обсуждал последствия изменения климата на станции Силт в Ваттовом море. Среди моих опасений — растущий уровень моря. Мы укрепили весь североевропейский побережье, не только в Германии, но и в Нидерландах и Дании, используя дамбы. Ваттовое море находится между растущим уровнем моря и этими защитными барьерами, сжатое, как в корсет. Ваттовое море может приспособиться к растущему уровню моря, если он не будет слишком быстрым, и если мы предоставим ему необходимое пространство. К сожалению, этого не происходит в настоящее время. Будущие стратегии должны учитывать управление побережьем Северного моря и, возможно, перейти к более адаптивному управлению береговой защитой, чем то, что мы знаем сейчас, что будет полезно tanto для человечества, как и для биоразнообразия.

Так что же я имею в виду?

Подумайте о изменившихся реках, которые мы канализировали и окружили дамбами. Проблемы, возникающие из этих водных путей, могут иметь серьезные последствия. То же самое произойдет, если уровень моря продолжит расти перед дамбой Северного моря. Это похоже на нестабильную ситуацию перед обрушением плотины в горах. Мы не можем просто убрать все дамбы Северного моря, так как за этими барьерами также есть инфраструктура, которую нужно защищать.

Какое может быть решение?

Пространство между передней и задней частью береговой дамбы увеличивается, и экономические и экологические затраты на береговую защиту в течение 100-летнего периода в конечном итоге заслуживают рассмотрения. Сейчас есть время изучить осуществимые и устойчивые идеи. Это может включать предоставление моря контролируемой зоны и, возможно, другие инновационные концепции, которые еще не изучены. Наше исследование на северном Ваттовом море объединяет ученых-геологов, экологов и модельеров. Возможно, это исследование может послужить образцом для других прибрежных регионов, стимулируя дискуссию о устойчивых вариантах. Туристы любят посещать Ваттовое море летом, и с жаркими южными летами это число, скорее всего, вырастет. Поэтому мы должны подумать о том, как мы планируем сохранить эту ценную морскую экосистему в будущем. Эта цель открывает перспективы, которые могут благоприятствовать tanto природе, как и человечеству в долгосрочной перспективе.

Христиан Бушбаум поговорил с Сольвейг Бах

Институт Альфреда Вегенера, известный своими значительными contribution к морским исследованиям, проводил исследования Ваттового моря, чтобы понять его уникальное биоразнообразие. Несмотря на то, что Ваттовое море — сравнительно молодой habitat, исследователи института обнаружили, что виды, живущие там, очень устойчивы и приспособляемы.

В настоящее время Институт Альфреда Вегенера работает над устойчивыми решениями, чтобы гарантировать выживание и процветание уникальных видов Ваттового моря в условиях растущего уровня моря и человеческого вмешательства.

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