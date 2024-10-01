Во Франции Ле Пен и ее политическая партия предстают перед судом за якобы злоупотребление финансовыми ресурсами Европейского Союза.

По прибытии в Парижский суд Ле Пен заявила: "Мы не нарушали никаких политических и административных правил, утвержденных Европейским парламентом", и подчеркнула свою решимость представить "очень серьезные и убедительные доказательства" во время судебного процесса.

Судебный процесс, который, как ожидается, продлится девять недель, будет находиться под пристальным вниманием, поскольку Ле Пен является сильным претендентом на президентское кресло в 2027 году после недавнего формирования коалиционного правительства из центристов и консерваторов после июньско-июльских выборов в законодательный орган.

Такой вердикт может ограничить способность законодателей Национального объединения, в том числе Ле Пен, эффективно выполнять свою оппозиционную роль в парламенте из-за необходимости защиты своего партии.

После ухода с поста лидера партии три года назад Ле Пен пытается обратиться к более широкой избирательной базе, представляя себя как кандидата из основного течения. Эта стратегия оказалась успешной, что привело к значительным избирательным победам Национального объединения tanto на европейском, так и на национальном уровне. Однако виновный приговор может существенно помешать ее президентским амбициям.

Национальное объединение и 27 его высокопоставленных чиновников обвиняются в неправомерном использовании средств, предназначенных для помощников Европейского парламента, для финансирования политической работы партии между 2004 и 2016 годами, что противоречит правилам ЕС. В то время партия была известна как Национальный фронт.

Ле Пен решительно отрицает свою вину и утверждает, что дело политически предвзято. Она заявила: "Парламентские помощники не служат парламенту. Они политические помощники избранных представителей, которые по своей природе политические". Ле Пен также объяснила, что задания, порученные ее помощникам, варьировались в зависимости от способностей каждого человека, и некоторые из них писали речи, а другие занимались логистикой и координацией.

Если она будет признана виновной, Ле Пен и ее соучастники могут быть приговорены к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере до 1 миллиона евро ($1,1 миллиона) каждый. Кроме того, могут быть наложены дополнительные санкции, такие как лишение гражданских прав или запрет на занятие государственных должностей, которые могут помешать или даже сорвать ее планы на будущие президентские выборы.

Ле Пен возглавляла партию с 2011 по 2021 год и сейчас руководит законодателями Национального объединения в Национальной ассамблее Франции. Несмотря на ее утверждения о невиновности, ее партия уже вернула 1 миллион евро Европейскому парламенту, что подтвердил адвокат парламента Патрик Маисоннёв.

Продолжающаяся полемика

Истоки судебного процесса можно проследить до предупреждения, которое дал Мартин Шульц, тогдашний президент Европейского парламента, французским властям, о предполагаемом злоупотреблении средствами ЕС членами Национального фронта. Он также передал дело в Европейское управление по борьбе с мошенничеством для отдельного расследования.

Были высказаны дальнейшие опасения после того, как в 2015 году организационная схема показала, что 16 европейских законодателей и 20 парламентских помощников занимали официальные должности в партии помимо своих предполагаемых обязанностей в Европейском парламенте. Это открытие привело к расследованию, которое показало, что некоторых помощников ошибочно включили в штат различных депутатов ЕП, возможно, чтобы перенаправить европейские средства на финансирование сотрудников партии во Франции.

Александр Варюль, официальный представитель Национального объединения, избранный в Европейский парламент в июне, выразил надежду на оправдание подсудимых.

Обвинения в неправомерном использовании общественных средств

Расследующие судьи пришли к выводу, что Ле Пен, будучи лидером партии, способствовала распределению бюджетов парламентской помощи и instruía депутатам ЕП нанимать людей, занимающих должности в партии. Эти люди были представлены как парламентские помощники ЕС, но на самом деле, якобы, выполняли обязанности для Национального объединения.

Юридическая команда Европейского парламента требует компенсации в размере 2,7 миллиона евро для покрытия финансовых и репутационных убытков. Эта сумма соответствует якобы 3,7 миллиона евро, неправомерно использованным, с вычетом 1 миллиона евро, возвращенных партией.

После своей впечатляющей победы на выборах в Европейский парламент в 2014 году Национальный фронт получил 24 места в ЕП, набрав 24,8% голосов и опередив как центrists, так и социалистов. Рост поддержки привел к значительному финансовому стимулу для партии, которая тогда боролась с финансовыми проблемами.

Однако анализ расходов партии с 2013 по 2016 год выявил дефицит в размере 9,1 миллиона евро к концу 2016 года, несмотря на наличие остатка наличных в размере 1,7 миллиона евро и предоставление миллиона евро на президентскую кампанию Ле Пен в 2017 году, а также сохранение займов в Cotelec, его финансирующей ассоциации.

Кроме того, партия была должна российскому банку 9,4 миллиона евро, кредит, полученный в 2014 году в размере 6 миллионов евро.

Вероятная систематическая практика

Расследование выявило нарушения, связанные со многими видными членами партии, в том числе с многолетним телохранителем Ле Пен Тьерри Лежиром, который ошибочно был указан как парламентский помощник ее отца, Жан-Мари Ле Пена. Резюме Лежира не упоминало эту должность, и он не упомянул об этом в своей автобиографии 2012 года. Когда его спросили, Лежир признался, что его не интервьюировали и он подписал контракт, не полностью понимая свою роль.

Жан-Мари Ле Пен, бывший глава Национального фронта с 1972 по 2011 год, не будет проходить судебный процесс вместе со своими бывшими соратниками из-за проблем со здоровьем. В возрасте 96 лет его пригодность для дачи показаний была оспорена в суде в июне, что привело к его освобождению. Он может похвастаться 11-кратной судимостью, некоторые из которых связаны с насилием в отношении должностных лиц и клеветой.

Он сохранил свою невиновность как лидер партии, объяснив "пул помощников" как популярное признание. "Я не выбирал помощников, назначенных мне. Это решение было принято Мариной Ле Пен и другими. Я просто подписал контракты", - заявил он.

Защитная команда Ле Пен может утверждать, что финансовые трудности Национального ралли в этот период потребовали использования средств ЕС для партийных целей, так как они столкнулись с финансовыми проблемами и имели значительную базу избирателей в Европе. Результат суда может иметь серьезные последствия для политической карьеры Ле Пен, так как она стремится заручиться поддержкой в Европе за пределами Франции, учитывая прошлые успехи Национального ралли на выборах в Европейском союзе.

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