Внутреннее и внешнее давление на израильскую администрацию нарастает, чтобы прекратить боевые действия против ХАМАСа.

Член делегации, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настойчиво добивается сохранения контроля над спорным коридором Филадельфии на границе сектора Газа и Египта во время переговоров о мире. Высокопоставленный американский чиновник, сопровождавший Блинкена, argued that such extreme statements were counterproductive in bringing about a ceasefire agreement.

Блинкен начал свою поездку в Египет во вторник, где провел переговоры с президентом аль-Сиси, который предостерег от эскалации violence. Переговоры, приостановленные в Дохе в пятницу, должны были возобновиться в Каире к концу недели. После Каира Блинкен направился в Доху. В Дохе Блинкен выразил озабоченность тем, что время истекает для достижения соглашения, и выразил нежелание США терпеть "продолжительную" израильскую оккупацию сектора Газа.

В Катаре Блинкен провел переговоры со своим катарским коллегой, как сообщается в Дохе, с акцентом на совместные посреднические efforts для прекращения конфликта. К сожалению, Блинкен не смог встретиться с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани из-за health reasons; вместо этого они свяжутся по телефону.

США recently предложили новое компромиссное решение конфликтующим сторонам, упомянутое в совместном заявлении посредников, в том числе США, Египта и Катара. Согласно заявлению, предложение удалось преодолеть remaining gaps.

После переговоров с Нетаньяху Блинкен заявил, что израильский премьер-министр согласился на компромиссное предложение во время productive meeting. Однако теперь ответственность ложится на Hamas за принятие соглашения.

С другой стороны, президент Байден заявил, что Hamas отдаляется от сделки с Израилем. "Израиль утверждает, что нашел решение (...) Hamas now retreating", - сказал Байден.

Hamas отвергла эти утверждения как вводящие в заблуждение и заявила, что такие заявления дают Израилю green light для продолжения конфликта. На самом деле, Hamas стремится достичь соглашения о прекращении огня.

Необходимость достижения соглашения была подчеркнута возвращением шести трупов израильтян из сектора Газа. Тела этих израильтян, ранее считавшиеся погибшими, были найдены в Хан-Юнисе, как объявила израильская армия.

Family members of those still held captive in the Gaza Strip urged the Israeli government to secure the return of their relatives as part of a peace agreement with Hamas. The Israeli government was exhorted to exert every possible effort to negotiate such an accord, as per the families' forum.

Конфликт в секторе Газа начался с massive attack Hamas на Израиль 7 октября. По данным Израиля, погибли 1199 человек, и 251 человек был захвачен и переправлен в сектор Газа. С тех пор Израиль провел широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого Hamas (неподтвержденным), более 40 100 человек погибли.

С начала конфликта в секторе Газа существенно escalated столкновения между проиранской Hezbollah в Ливане и израильской армией. Hezbollah почти ежедневно обстреливает Израиль с территории Ливана в течение десяти месяцев. Израиль отвечает ударами по целям Hezbollah в Ливане.

В среду утром Министерство здравоохранения Ливана сообщило об одном погибшем и 19 раненых в результате израильских атак на восточной части страны. Обстоятельства смерти остаются неясными - были ли это combatants или гражданские. Накануне Министерство здравоохранения Ливана сообщило о четырех погибших в результате израильских атак.

Правительство США под руководством госсекретаря Антона Блинкена активно участвует в посредничестве переговоров между Израилем и Hamas. Правительство Катара также играет важную роль в этих efforts, с Блинкеном, проводящим переговоры в Дохе.

После возвращения тел шести погибших израильских заложников из сектора Газа семьи тех, кто все еще находится в плену, призвали правительство Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху добиться их возвращения в рамках мирного соглашения.

