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Главные темыНовостиКомиссия уже предприняла ряд шагов для обеспечения осуществления мер.

Внедрение этих экологических инициатив может спасти нашу Землю.

Множество наций стремятся к.carbonio neutralilty к 2050 году, реализовывая многочисленные стратегии. Однако, какие методы оказались наиболее успешными? Коллектив глобальных исследователей обнаружил ответы.

 and  Hanna Hofmann
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Переход от угля, нефти и газа уже intitulée)# bcimatic hombres, @oe (#ode к климатической нейтральности @tenc1b36 социальнойеты остается значительным.

- Внедрение этих экологических инициатив может спасти нашу Землю.

Десять лет назад мир поставил амбициозную цель: к 2050 году полностью прекратить выбросы парниковых газов, вредных для климата. У нас еще больше двадцати лет, но дорога к этой цели длинная и трудная. Правительства, корпорации и общества уже давно пытаются сократить выбросы за счет стимулов и регулирования. Стратегий, схем и мероприятий предостаточно, но никто не может предсказать с уверенностью, насколько они в конечном итоге окажутся эффективными.

Международная команда исследователей впервые углубилась в этот вопрос. Они проанализировали почти 1500 политик, связанных с климатом, из 41 страны, реализованных между 1998 и 2022 годами.

Результаты неутешительны: в большинстве случаев эти политики не оказывают существенного влияния, согласно исследователям, опубликовавшим свои findings в журнале "Наука". Только в 69 случаях наблюдалось значительное сокращение CO2. В этом исследовании приняли участие ученые из Потсдамского института исследований влияния климата и МЦК в Германии, а также их коллеги из Оксфорда, Парижа и Виктории (Канада).

Эффективные климатические действия требуют смешанного подхода

Анализ исследования использует данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и показывает, что сочетание политик работает лучше всего для климата. Это особенно эффективно для популярных мер стимулирования и регулирования. В 70% случаев сокращение выбросов было достигнуто за счет двух или более инструментов.

Наиболее значительные улучшения были достигнуты в секторе строительства, за ним следуют транспорт, промышленность и электроэнергетика. Сочетание мер особенно эффективно, когда оно включает инструмент ценообразования, такой как налоги на энергию, цены на CO2 или торговля квотами. Однако есть и другие меры, которые также вносят свой вклад в эффект, когда они комбинируются. Например, информационные меры, такие как метки нейтральности в отношении климата, согласно исследованию.

К сожалению, невозможно количественно определить индивидуальный вклад каждой меры в общем пакете. Они могут либо усиливать, либо ослаблять климатически дружественный эффект.

Германия сияет в транспортном секторе

Исследователи предлагают адаптировать пакеты мер к различным секторам. В секторах промышленности и электроэнергетики особенно эффективны цены, в то время как в транспортном и строительном секторах более подходят меры преобразования.

Исследование выделяет Великобританию в качестве положительного примера. Там введение цены на углерод для британских генераторов электроэнергии в 2013 году, а также серия других мер контроля и стимулов привела к заметному снижению выбросов в последующие годы. Аналогичные наблюдения были сделаны исследователями в Китае. Там также использовалась цена на углерод, но также были отменены субсидии для отрасли ископаемого топлива и инвестированы в устойчивые и эффективные источники энергии.

Согласно исследованию, Германия преуспевает в сложном секторе: транспорте. В начале 2000-х годов страна увидела наибольшее сокращение выбросов за счет транспортного сектора. Высокая стоимость дорожного движения из-за реформы эконалога (1999) и платы за грузовики (2005) привела к снижению выбросов парниковых газов.

Обещающие меры недотягивают

Найденные методы вселяют надежду с одной стороны: "Если политические лидеры уделят больше внимания эффективным методам, которые мы идентифицировали, мы могли бы увидеть более существенные сокращения выбросов в будущем", - предлагает отчет исследования.

Однако авторы предупреждают, что эти меры далеко не достаточны. К 2030 году странам предстоит восполнить разрыв в 23 гигатонны эквивалентов CO2. Даже если страны смогут повторить свои прошлые достижения, усилия должны быть значительно увеличены, чтобы преодолеть разрыв в выбросах, заключают исследователи.

Комиссия, признавая неутешительные результаты, уже приняла ряд мер для более эффективной реализации эффективных стратегий климатического действия, идентифицированных в исследовании. Это включает адаптацию пакетов мер к различным секторам и акцент на использование инструментов ценообразования в определенных секторах.

Реализация этих эффективных стратегий потенциально может привести к более существенным сокращениям выбросов, как предлагает исследование, но авторы предупреждают, что эти меры сами по себе недостаточны для преодоления текущего разрыва в выбросах к 2030 году.

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