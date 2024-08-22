Власти здравоохранения в Африке выражают оптимизм в отношении скорого введения вакцин против mpox, в то время как Всемирная организация здравоохранения утверждает, что нынешняя вспышка не схожа с пандемией Covid-19.

Демократическая Республика Конго (ДРК) находится в эпицентре вспышки оспы обезьян, объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) недавней глобальной проблемой здравоохранения. Летучий кlade Ib штамм оспы обезьян был обнаружен по меньшей мере в четырех других африканских странах помимо ДРК.

На пресс-конференции во вторник директор-распорядитель Африканского центра контроля и профилактики заболеваний (Африканский ЦКЗ) Жан Касея заявил, что вакцинация еще не началась, но начнется в течение нескольких дней, если все будет в порядке. Вакцины должны начать поступать в ДРК и другие пострадавшие страны к концу следующей недели, согласно заявлению Касеи.

Оспа обезьян, ранее называвшаяся вирусным заболеванием, легко передается от человека к человеку, а также от зараженных животных (через тесный контакт, такой как прикосновение, поцелуи или сексуальные контакты) и зараженные объекты, такие как одежда, постельное белье и иглы. Симптомы включают лихорадку, тяжелые кожные высыпания, головную боль, мышечные и спинные боли, снижение уровня энергии и увеличение лимфатических узлов, согласно ВОЗ.

За последние семь дней было зарегистрировано более 1400 случаев оспы обезьян в Африке, что привело к общему числу случаев примерно в 19 000 на континенте с начала года - что на 100% больше, чем в тот же период прошлого года, согласно данным Африканского ЦКЗ. Последняя вспышка привела к более чем 500 смертельным случаям, согласно последним доступным данным Африканского ЦКЗ.

Это спровоцировало гонку за вакцинами, поскольку официальные лица здравоохранения в Африке сотрудничают с международными партнерами для решения проблемы дефицита вакцин.

«Нам нужны вакцины», - сказал Касея в интервью NPR на прошлой неделе. «В настоящее время мы только обсуждаем наличие почти 200 000 доз. Нам нужно хотя бы 10 миллионов доз. Вакцина очень дорогая - примерно 100 долларов за дозу. Не многие африканские страны могут позволить себе оплату этой вакцины».

Европейский союз и датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic пообещали свою поддержку, а Япония и Соединенные Штаты также предложили дозы, как сообщается в Reuters со ссылкой на министра здравоохранения ДРК.

«Не новый Covid»

Объявление ВОЗ о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения - это второй раз за два года, когда Организация Объединенных Наций по здравоохранению выразила озабоченность по поводу распространения оспы обезьян, которая ранее была в основном ограничена центральной и западной Африкой.

Оспа обезьян классифицируется по двум генетическим кладам - I и II. Кладу II вызвала глобальную вспышку, которая также была объявлена глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения с июля 2022 года по май 2023 года. Однако текущая вспышка в основном вызвана кладом I, который вызывает более тяжелое заболевание. Подтип, в основном способствующий текущему распространению, кладу Ib, относительно новый.

Первый случай клада Ib за пределами Африки был подтвержден на прошлой неделе в Швеции у пациента, который недавно посетил континент.

Несмотря на то, что многие страны мира находятся на высокой степени бдительности в отношении вируса, официальный представитель ВОЗ во вторник призвал не паниковать из-за нового пандемического заболевания, призывая к скоординированным усилиям для борьбы с вспышкой.

«Оспа обезьян не новый Covid», - заявил директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге на пресс-конференции.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований штамма клада Ib, его передачу можно управлять, согласно Клюге.

«Мы знаем, как управлять оспой обезьян. И в европейском регионе приняты необходимые меры для полного прекращения ее передачи», - сказал Клюге.

«Самое важное - это координированный ответ в африканском регионе», - добавил он. «Мы можем и должны коллективно противостоять оспе обезьян - через регионы и континенты».

Заявление Клюге последовало за сообщениями о случаях оспы обезьян в Филиппинах и Таиланде у путешественников, посещавших Африку. В то же время министерство здравоохранения Аргентины объявило во вторник, что тесты на члена экипажа грузового судна, находящегося на карантине, дали отрицательный результат на оспу обезьян.

Это сообщение было обновлено дополнительной информацией.

Корреспонденты CNN en Español Федерико Хофре и Маурисио Торрес, а также CNN Майя Дэвис и Коча Оларн внесли вклад в это сообщение.

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