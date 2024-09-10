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Власти Венесуэлы окружили аргентинские дипломатические помещения после того, как в страну въехали оппозиционеры, ищущие убежища.

Власти Венесуэлы окружили аргентинское посольство в Каракасе в пятницу, сообщают два оппозиционера в своих аккаунтах в социальных сетях, которые нашли убежище в посольстве.

 and  Katherine Bradley
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Власти Венесуэлы окружили аргентинские дипломатические помещения после того, как в страну въехали оппозиционеры, ищущие убежища.

Группа объединилась с четырьмя другими антиправительственными venezuelанцами, которые нашли убежище в посольстве в этом году.

Один из них, Pedro Urruchurtu, координирующий международные усилия для лидера оппозиции Марии Корыны Мачадо, заявил в социальных сетях, что вокруг дипломатов патрулируют группы в масках и с оружием.

Еще один, бывший депутат Омар Гонсалес, также прокомментировал ситуацию в социальных сетях: "Электроснабжение аргентинского посольства в Каракасе отключено, и оно находится под осадой агентов Себин (Боливарианская национальная служба разведки) и других правоохранительных органов".

Организация "Венезuela", возглавляемая Мачадо, выпустила заявление, в котором назвала ситуацию "блокадой".

В заявлении говорилось: "Агенты режима продолжают прибывать в штаб-квартиру аргентинского посольства в Каракасе. Мы возлагаем ответственность на Николаса Мадуро за эту осаду наших лидеров, ищущих убежища в посольстве".

Аргентинское правительство подало заявки на выезд из Венесуэлы, но они пока не были удовлетворены.

CNN обратилась в министерства иностранных дел Венесуэлы и Аргентины за дополнительной информацией, но ответа пока не получила.

CNN также обратилась в министерство иностранных дел Бразилии, чье правительство взяло на себя ответственность за защиту дипломатического здания после высылки аргентинского дипломатического персонала из Венесуэлы.

Высылки произошли из-за позиции Аргентины против спорных результатов выборов, на которых Мадуро был объявлен победителем несмотря на широко оспариваемое отсутствие подробных результатов, запрошенных несколькими правительствами и международными организациями.

Венесуэла объявила в субботу, что отозвала полномочия Бразилии представлять интересы Аргентины в стране, в том числе защищать дипломатическое здание. Венесуэла заявила, что посольство используется для планирования покушения на жизнь Мадуро и его вице-президента Дельси Родригес. Венесуэла не предоставила доказательств этого утверждения, заявив, что решение было немедленным.

Бразилия описала этот шаг как "неожиданный", заявив, что продолжит защищать аргентинские интересы до тех пор, пока Венесуэла и Аргентина не договорятся о другой стране, которая возьмет на себя эти обязательства.

Бразилия подчеркнула, что помещения аргентинской дипломатической миссии, которые в настоящее время временно размещают шесть венесуэльских беженцев, а также активы и архивы, неприкосновенны в соответствии с Венскими конвенциями.

Аргентина выразила благодарность Бразилии за "приверженность и ответственность" и предупредила Венесуэлу соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

События в аргентинском посольстве произошли вскоре после того, как министерство иностранных дел Аргентины призвало прокурора Международного уголовного суда выдать ордера на арест Мадуро и других высокопоставленных правительственных чиновников за якобы совершенные нарушения прав человека во время послевыборных протестов.

На форуме в Буэнос-Айресе президент Аргентины Хавьер Милей назвал Мадуро "преступником".

Аргентина отвергла ордер на арест, выданный venezuelанским судом против Эдмундо Гонсалеса, кандидата от оппозиционной Демократической единства платформы (ПУД) и главного соперника Мадуро, по обвинению в публикации результатов выборов.

Гонсалес отрицает обвинения, а ПУД заявляет, что получила записи через своих наблюдателей на выборах.

Мир следит за развитием ситуации в аргентинском посольстве в Каракасе, а Америка выражает обеспокоенность действиями Венесуэлы.

Решение Венесуэлы отозвать полномочия Бразилии защищать аргентинское посольство и его обитателей вызвало критику в Америке, еще больше обострив международную напряженность.

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