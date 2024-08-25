Власти в настоящее время расследуют смертельный инцидент с ножом, происходящий в Солингене.

Исламистская группировка ИГ взяла на себя ответственность за жестокое деяние, произошедшее в городской зоне Северного Рейна-Вестфалии, с подозреваемым, задержанным и якобы проживавшим в приюте для беженцев вблизи места преступления в центре города Золинген. Как заявил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС), этот человек находится под тщательным наблюдением.

Рёль добавил, что это не просто подозрение, у них есть твердые данные и доказательства против этого человека. Полиция Дюссельдорфа сообщила в субботу вечером, что подозреваемый сдался властям в субботу вечером. Он якобы признался в ответственности за жестокое нападение на городской фестиваль в Золингене в пятницу вечером.

По данным газеты "Вельт", ссылаясь на официальные источники, подозреваемый должен был быть депортирован из Германии в прошлом году. Его заявление на убежище было отклонено, и его планировалось депортировать в Болгарию, где он въехал в ЕС. Это еще не было официально подтверждено. Газета "Бильд", однако, сообщила, что подозреваемый проживал в Германии в течение двух лет.

Перед задержанием подозреваемого ИГ взяла на себя ответственность за инцидент с ножевым ранением. Боевик ИГ якобы совершил нападение "на собрание христиан в городе Золинген в Германии" в пятницу, как сообщается на пропагандистской платформе Амак, объявленной через сервис Telegram. Нападавший якобы мстил за мусульман в Палестинской территории и за ее пределами.

Рёль прокомментировал заявление ИГ, отметив, что оно заслуживает тщательного изучения. "Мы часто получаем такие заявления. Обычно они точны, но, конечно, они также могут быть сфабрикованы", - сказал Рёль, политик ХДС. "Но в этом есть что-то".

Город Золинген объявил поминальную службу на воскресенье. Вместо запланированного празднования 650-летия города утром в воскресенье в городской церкви на Фронхофе состоится поминальная служба, как указано на сайте города.

Поминальное мероприятие уже состоялось в субботу вечером на Неumarke в Золингене в присутствии федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) и премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста (ХДС).

Перед задержанием подозреваемого полиция уже задержала человека в приюте для беженцев в Золингене в субботу. В субботу утром также был задержан 15-летний подросток, который, возможно, был связан с подозреваемым. Согласно сообщениям полиции, оба в настоящее время считаются свидетелями.

Нападавший якобы атаковал несколько человек случайным образом ножом на городском фестивале в Золингене в пятницу вечером. Трое человек погибли - 67-летний, 56-летний и еще один 56-летний. Четверо жертв находятся в критическом состоянии, двое - в тяжелом и двое - в легком.

Инцидент вызвал шок во всей стране. Глава правительства Вюст назвал это "терактом". Канцлер федерального правительства Олаф Шольц (СДПГ) описал нападение как "страшный инцидент". Он "очень шокирован", написал Шольц в сервисе X. Нападающего нужно "быстро поймать и наказать всей силой закона".

Поминальная служба для жертв жестокого нападения в Золингене состоится в воскресенье. В связи с нападением празднование 650-летия города отменяется, и поминальная служба состоится в городской церкви на Фронхофе.

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