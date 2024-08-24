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Власти в настоящее время ищут преступника в Солингене.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Правоохранители охраняют периметр места преступления в Солингене
Правоохранители охраняют периметр места преступления в Солингене

Власти в настоящее время ищут преступника в Солингене.

Неопознанный человек устроил резню ножом в пятницу вечером примерно в 21:40, как сообщается. Авторитеты все еще охотятся за нападавшим, развернув большое количество офицеров и специализированных подразделений в центре города Солінген. Оба - жертвы и свидетели - опрашиваются, чтобы помочь идентифицировать нападавшего.

Насильственный инцидент произошел во время городского праздника, отмечающего 650-летие Солінгена под названием "Фестиваль многообразия". В ответ полиция быстро собрала большое количество офицеров и специальных подразделений в центре города Солінген.

Согласно заявлению спикера полиции в Дюссельдорфе, инцидент классифицируется как "нападение". Спикер опровергает первоначальные сообщения СМИ, которые называют инцидент "терактом". Спикер не прокомментировал слухи о том, что нападавший говорил на арабском языке.

Авторитеты призывают общественность оказать помощь. Любая информация или подозрения в отношении инцидента или подозреваемого, а также соответствующие изображения или видео могут быть отправлены через портал советов полиции (https://nrw.hinweisportal.de/).

В настоящее время в розыске подозреваемого участвуют несколько сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает спикер, полиция Солінгена получила подкрепление из других регионов Северного Рейна-Вестфалии. Место преступления было оцеплено, и там видны хорошо вооруженные офицеры и следственные эксперты в белых защитных костюмах, как сообщает фотограф AFP.

Перед официальным заявлением о количестве жертв мэр Солінгена Тим Курцбах (СДПГ) объявил на странице города в Facebook, что есть "девять раненых жертв", и несколько из них все еще борются за свою жизнь. "Сегодня вечером мы все шокированы, потрясены и полны глубокой печали в Солінгене", - написал Курцбах. "Меня огорчает, что наша город стала целью такого нападения".

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Гендрик Вюст (ХДС) также выразил свое потрясение. "Акт жестокой и бессмысленной violence поразил нашу землю в самое сердце", - написал он в Твиттере. "Весь Северный Рейн-Вестфалия стоит с Солінгеном, особенно с жертвами и их семьями". Он выражает свою глубокую благодарность "многим службам экстренной помощи и нашей полиции, которые самоотверженно борются за спасение жизней в эти моменты".

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) посетил место преступления ночью. Нападавший, по словам Рёля, "устроил внезапное нападение без предупреждения", сказал он на новостном канале ntv. Он пока не может прокомментировать мотив или подозреваемого. Рёль, явно тронутый, описал инцидент как "очень серьезную ситуацию".

"Solinger Tageblatt" сообщает, что один из организаторов фестиваля вышел на сцену после нападения, чтобы объявить об отмене фестиваля на Фронхофе, рыночной площади в центре Солінгена. Он сказал, что службы экстренной помощи борются за жизнь девяти человек. Зрителям фестиваля было сказано покинуть центр Солінгена.

WDR сообщает, что полиция объявила тревогу. В небе кружат вертолеты, "посты повсюду в городе", и ситуация остается неясной.

Полиция ищет человека, ответственного за нападение, которого называют преступником. По словам мэра Солінгена Тима Курцбаха, есть девять раненых жертв.

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