Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.

Согласно генеральному прокурору Меррику Гарланду, самолет был незаконно приобретен маскировочной корпорацией за $13 миллионов и незаконно вывезен из США, чтобы обойти санкции, наложенные на Николаса Мадуро и его сообщников.

С 2013 года радикальный политик Мадуро находится у власти в Венесуэле, но не признается США настоящим лидером из-за спорной власти. Несмотря на международную критику и обвинения в коррупции со стороны оппозиции, Мадуро был объявлен победителем президентских выборов 28 июля.

Эти результаты вызвали широкие беспорядки в нефтеносном регионе Венесуэлы, с подтверждением 27 смертельных случаев и 2400 задержанных протестующих. Несколько стран, таких как США, Перу и Аргентина, признали Эдмундо Гонсалеса Уррутию настоящим победителем выборов вскоре после голосования.

Маскировочная корпорация, как сообщается, потратила $13 миллионов на незаконное приобретение самолета, который затем был экспортирован для обхода санкций США против Мадуро и его сообщников. Несмотря на международную критику, Мадуро продолжил использовать самолеты в воздушном пространстве Венесуэлы.

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