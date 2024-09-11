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Власти дали разрешение на продолжение работы управляемой государством Werft Meyer.

Комитет по вопросам домохозяйств Бундестага одобрил вмешательство государства в поддержку Finanzburg Meyer Werft. Парламентарии поддержали представленное Министерством финансов предложение, как сообщает Бундестаг. Расположенная в Паппенбурге, Нижняя Саксония, эта компания сталкивается с...

 and  Hanna Hofmann
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Власти дали разрешение на продолжение работы управляемой государством Werft Meyer.

Государственный орган и Нижняя Саксония стремятся приобрести около 80,7% Meyer Werft за сумму в 400 миллионов евро. Эта сделка также включает гарантии кредитов в размере примерно 2 миллиардов евро. В результате судостроительные заводы в Папенбурге и Neptun-Werft в Rostock-Warnemünde перейдут в государственную собственность. Однако Meyer Werft в Финляндии останется в собственности семьи Meyer.

Администрация Нижней Саксонии приняла это решение в середине прошлой недели. Тем не менее, Комитет по делам дома в земельном парламенте все еще должен дать свое согласие, что запланировано на среду. Согласно Федеральному министерству экономики, государственная помощь не должна требовать одобрения ЕС.

Федеральное правительство и Нижняя Саксония обосновывают это вмешательство тем, что судостроительный завод обеспечивает около 3800 рабочих мест и является критически важным для немецкой судостроительной отрасли. Он существенно влияет на судостроительные знания в стране и также должен способствовать энергетическому переходу Германии, производя платформы для ветроэнергетических ферм в Rostock-Warnemünde. Кроме того, он может сыграть более важную роль в судостроении для военно-морского флота.

В настоящее время судостроительный завод в основном строит большие круизные суда и добился успеха в этой области. Однако он столкнулся с трудностями главным образом из-за высоких ценовых увеличений и невозможности немедленно передавать эти затраты своим клиентам, так как получает существенную часть платежей при поставке. Согласно информации из Федерального министерства финансов, государственный выкуп также будет включать "корректировку графиков платежей".

Решение о переходе двух судостроительных заводов в государственную собственность требует одобрения Комитета по делам дома в земельном парламенте Нижней Саксонии. Эта процедура направлена на сохранение света около 3800 рабочих мест в немецкой судостроительной отрасли.

Государственный судостроительный завод, как ожидается, будет способствовать энергетическому переходу Германии, производя световые источники, такие как платформы для ветроэнергетических ферм в Rostock-Warnemünde.

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