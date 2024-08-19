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Входит ли в компетенцию начальника запретить использование мобильных телефонов на рабочем месте?

 and  Carmen Simpson
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Рабочие места также могут внедрить политики для обуздания чрезмерного использования смартфонов...
Рабочие места также могут внедрить политики для обуздания чрезмерного использования смартфонов сотрудниками.

Входит ли в компетенцию начальника запретить использование мобильных телефонов на рабочем месте?

Чувствуете себя некомфортно без телефона под рукой во время рабочих часов? Для многих это почти непостижимо. Однако некоторые работодатели вводят такие ограничения. Законно ли это?

Просмотр телефона под столом или быстрый взгляд на него при появлении уведомления? Что допустимо в одних рабочих местах, может быть запрещено в других. Но действительно ли работодатели имеют право вводить запрет на использование мобильных телефонов?

Эксперт по трудовому праву Катрин Шульце Цумклей подтверждает: "Работодатели имеют право устанавливать рабочие обязанности и регулировать поведение на рабочем месте". Это включает ограничение использования телефонов или любых других возможных отвлекающих факторов во время рабочих часов. Более того, они могут потребовать, чтобы телефоны находились в беззвучном режиме, чтобы избежать подобных помех.

Функция камеры: Основа для запрета телефонов

Еще один аспект, заслуживающий внимания, - функция камеры смартфонов. Это может оправдать запрет на использование телефонов на работе, чтобы предотвратить несанкционированную запись. Поскольку почти все телефоны оснащены встроенными камерами, это фактически переводится в запрет на использование телефонов, согласно Шульце Цумклей.

Интересно, что профсоюз не имеет права голоса в этом вопросе, как решило Федеральное трудовое судебное ведомство (Дело No. 1 ABR 24/22). Суд постановил, что право регулировать поведение на рабочем месте имеет приоритет, что означает отсутствие участия профсоюза в вопросе запрета телефонов, уточнила Шульце Цумклей.

Должны ли работники быть доступны в чрезвычайных ситуациях?

Иногда в исключительных ситуациях могут быть сделаны исключения из ограничений на использование мобильных телефонов. Однако работники не обязаны быть доступны через свои личные телефоны. Вместо этого они могут быть доступны через систему телефонов компании, согласно Шульце Цумклей.

Тем не менее, работодатели не могут запрещать использование телефонов во время перерывов. Они могут, однако, указать определенные зоны, такие как комната для перерывов или вне территории компании, где можно использовать телефоны.

Относительно эксперта: Катрин Шульце Цумклей - специалист по трудовому праву, член исполнительного комитета рабочей группы по трудовому праву Ассоциации немецких юристов (DAV) и лектор в Немецкой академии юристов и адвокатской палате Хамма.

Работодатели имеют право регулировать поведение на рабочем месте, включая ограничение использования телефонов и принуждение к беззвучному режиму из-за возможных отвлекающих факторов (Юридические вопросы). В некоторых случаях работники не обязаны быть доступны через свои личные телефоны в чрезвычайных ситуациях, но они могут быть доступны через систему телефонов компании (Юридические вопросы).

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