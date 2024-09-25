Визуальные свидетельства, указывающие на значительную неудачу во время испытания российской ракеты "Сармат", как сообщают эксперты.

Снимки, сделанные Максаром 21 сентября, показывают кратер шириной около 60 метров на пусковой установке космодрома Плесецк на севере России. Эти изображения демонстрируют значительные повреждения, которые не были видны на фотографиях, сделанных ранее в этом месяце.

Разрабатываемая для доставки ядерных боеголовок на цели, расположенные на расстоянии тысяч миль в США или Европе, межконтинентальная баллистическая ракета RS-28 Sarmat столкнулась с задержками и проблемами в испытаниях.

"Кажется, это неудачное испытание", - прокомментировал Павел Подвиг, аналитик, базирующийся в Женеве, который руководит проектом "Российские ядерные силы". "Это огромная дыра в земле". Он указал на серьезный инцидент, связанный с ракетой и пусковой установкой.

Таймothy Райт, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, предположил, что разрушения вокруг пусковой установки ракеты указывают на неудачу вскоре после запуска.

"Одной из возможных причин может быть неправильное воспламенение первой ступени (ускорителя) или катастрофическая механическая неисправность, в результате чего ракета обрушилась или упала рядом с пусковой установкой и взорвалась", - объяснил он Рейтер.

Джеймс Эктон, эксперт по ядерным вопросам из Карнегиendaowment for International Peace, заявил, что спутниковые снимки "до" и "после" убедительно свидетельствуют о крупном взрыве и считает, что испытание Sarmat провалилось.

Кремль перенаправил запросы о Sarmat в министерство обороны. Министерство не ответило на запрос Рейтер и не сообщало никакой информации о запланированных испытаниях Sarmat в последнее время.

США и их союзники следят за продвижением России в области своего ядерного арсенала на фоне эскалации tensions между Москвой и Западом до опасно высокого уровня, невиданного более чем за 60 лет.

С начала конфликта президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия обладает крупнейшим и наиболее передовым ядерным арсеналом в мире и предупреждал Запад о том, что пересечение границы может привести к ядерной войне.

Продолжающиеся задержки

35-метровая (115 футов) RS-28 Sarmat, известная на Западе как "Сатана II", имеет дальность 18 000 километров (11 000 миль) и стартовую массу более 208 тонн. Российские СМИ сообщали, что она может нести до 16 независимо нацеливаемых ядерных боеголовок, а также гиперзвуковые планирующие аппараты "Авангард", систему, о которой Владимир Путин заявлял, что она превосходит соперников России.

В какой-то момент Россия планировала, что Sarmat будет готова к 2018 году, чтобы заменить советскую ракету SS-18. Однако дата развертывания неоднократно откладывалась.

В октябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия близка к завершению работы над ракетой. Его тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она станет "основой наземных стратегических ядерных сил России".

Аналитик IISS Райт отметил, что неудачное испытание не обязательно означает, что программа Sarmat находится под угрозой.

"Однако это четвертое подряд неудачное испытание Sarmat, что, по крайней мере, еще больше отложит ее ввод в эксплуатацию, а в худшем случае может поставить под сомнение жизнеспособность программы", - добавил он.

Райт также предположил, что повреждения на Плесецке, испытательном полигоне, расположенном в лесистой местности в Архангельской области, примерно в 800 км (500 миль) к северу от Москвы, повлияют на программу Sarmat.

Задержки окажут давление на исправность и готовность стареющих SS-18, которые Sarmat должна Replace, так как они должны продолжать работать в течение более длительного периода, чем планировалось, отметил Райт.

Бывший российский и советский официальный представитель по контролю над вооружениями Николай Соков предположил, что Москва продолжит программу Sarmat, продукт конструкторского бюро "Машиностроения".

Он сказал, что российская армия выразила желание сохранить конкуренцию между соперничающими дизайнерами и, следовательно, будет неохотно полагаться исключительно на конкурента "Машиностроения", московский институт теплотехники, в качестве единственного поставщика ракет.

Неудачное испытание Sarmat, как свидетельствуют спутниковые снимки, может создать проблемы для стратегических ядерных возможностей России в Европе. Разрабатываемая для усиления обороны России в Европе и за ее пределами, RS-28 Sarmat столкнулась с рядом задержек, в том числе четырьмя подряд неудачными испытаниями, которые могут повлиять на ее своевременное введение и жизнеспособность.

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