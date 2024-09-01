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Весьма разочарованный, но не доволен: вице-чемпион ВФБ начинает свой путь случайно.

Стuttgart все еще не набрал форму в лиге, столкнувшись с трудным графиком. После ничьи 3:3 с Майнцем недовольство вызывает защита команды и спорные решения арбитра.

 and  Carmen Simpson
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Равнодушные к ничьей с Майнцем: Анри_Ч9 и Йоша Вагномунен недовольны
Равнодушные к ничьей с Майнцем: Анри_Ч9 и Йоша Вагномунен недовольны

- Весьма разочарованный, но не доволен: вице-чемпион ВФБ начинает свой путь случайно.

Сцена развернулась подобно интенсивной предсезонной подготовке ВФБ Штутгарт. Большой конвой белых фанатов направился на стадион перед матчем, и команда быстро повела в счете 2:0 благодаря голам Фабьяна Ридера и других. Но как только казалось, что победа в кармане, Максим Лайтш сквитал в дополнительное время, оставив вице-чемпиона в затруднительном положении.

Счет 3:3 (2:1) против 1. ФСВ Майнц 05 в субботу принес больше головной боли, чем радости штутгартским фанам. Их негодование также было направлено на судью Тимо Гераха, но они должны сначала пристально взглянуть на собственные ошибки. Начало сезона в Бундеслиге выдалось трудным, с одним очком после двух матчей, крупным проектом по укреплению обороны и сложным графиком после перерыва на матчи сборных.

Далее команду ждут Гладбах, Реал и Дортмунд. "Мы движемся в правильном направлении", - сказал главный тренер ВФБ Штутгарт Себастьян Хёнесс. Спортивный директор Фабиан Вольгемут также видел штутгартскую команду "на правильном пути", но признал, что они не могут быть полностью довольны своей нынешней игрой. Из четырех матчей, сыгранных командой в этом сезоне, она выиграла только один - 5:0 против Преussen Muenster в первом раунде Кубка Германии. Победа в этом матче была важна после поражения в Суперкубке в Леверкузене и поражения в матче первого тура в Фрайбурге, но Преussen Muenster не является надежным индикатором истинных возможностей команды.

Штутгартской команде необходимо как можно скорее укрепить свою оборону, чтобы не превратить шаткое начало сезона в полноценную катастрофу. На горизонте маячат матчи против Боруссии Мёнхенгладбах, Боруссии Дортмунд и даже выезд в Реал Мадрид в Лиге чемпионов. Команда уже объявила, что будет усердно работать над своей обороной, так как Хёнесс знает, что пропускать шесть голов в двух матчах Бундеслиги слишком много, даже с учетом травм.

Проблемы в обороне и потеря контроля

Оборона, с дебютом в стартовом составе Анри Чейза, "не всегда была герметичной", - сказал спортивный директор Вольгемут после ничьей с Майнцем. Возвращение давно травмированного правого защитника Йоши Вагномана во втором тайме подняло моральный дух, но Вольгемут также заметил, что команда, как и в Фрайбурге, упустила игру в некоторых фазах. Это не связано с проблемами в составе, а является текущей проблемой для ВФБ в целом.

После голов Эндзо Миллота (8-я минута) и Джейми Левинга (15-я минута) Штутгарт имел возможность решить исход матча в свою пользу. Но они сбавили обороты, позволив Майнцу вернуться в игру. Надим Амири реализовал пенальти для Майнца (43-я минута), а Йонатан Буркардт сравнял счет (62-я минута). Ридер забил снова для Штутгарта (88-я минута), но Лайтш отреагировал еще раз, сравняв счет в дополнительное время.

Команду Штутгарта разозлили несколько спорных решений судьи. "Не достаточно для пенальти", - сказал Вольгемут о столкновении Миллота и Буркарда перед 1:2. Игрок Майнца упал из-за "ошибки шага", как он сам описал. Перед 2:2 был спорный фол рукой гостей - но судья "не был в своей лучшей форме", как выразился Вольгемут.

До сих пор команде было больше разочарований, чем радости, так как она пытается найти свою игру после очередной перестройки состава летом и своего нового статуса преследователей-финалистов.

Несмотря на ничью 1:1 с Майнцем, ВФБ Штутгарт все еще должен сосредоточиться на укреплении своей обороны, так как они пропустили шесть голов в своих первых двух матчах Бундеслиги. Это особенно тревожно, учитывая предстоящие матчи против Боруссии Мёнхенгладбах, Боруссии Дортмунд и даже выезд в Реал Мадрид в Лиге чемпионов.

Фанаты ВФБ Штутгарт были разочарованы после ничьей 3:3, многие из них выразили свой гнев на судью Тимо Гераха, но они также должны признать собственные ошибки команды и необходимость лучшей игры в обороне.

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