Весь город эвакуирован из-за наводнений, семь человек погибли в лесных пожарах, когда сильная погода опустошает Европу

Семь человек погибли в пожарах в Португалии с воскресенья, в том числе трое пожарных, чья машина загорелась во вторник. По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнений, которые власти назвали самыми разрушительными за decades в центральной и восточной Европе.

Мэр Нысы в Польше приказал эвакуировать всех 44 000 жителей города, так как уровни реки в городе резко поднялись и угрожали дальнейшим наводнениям в его районах.

Гжегож Гроховский из Нысы описал сцену, где жители и спасатели переносили мешки с песком к берегу реки всю ночь до раннего утра вторника, строя барьер, чтобы предотвратить прорыв реки.

"Здесь была цепочка людей, передающих друг другу мешки с песком", - сказал Гроховский Reuters во вторник. "Вертолет также сбрасывал большие мешки с песком для укрепления барьера всю ночь до примерно 4 или 5 часов утра".

Беременные женщины и другие пациенты были эвакуированы из больницы города из-за поднимающихся вод наводнения, которые вынудили закрыть учреждение, прежде чем всех жителей города приказали покинуть. Остались только спасатели и те, кто работает над контролем наводнения реки.

Ожидается, что дождь уменьшится в течение вторника, но официальные лица предупредили о опасно высоких уровнях воды в реках, которые могут потенциально затопить низменные городские районы.

Самые сильные дожди переместились в северные и восточные части Италии, где объявлено предупреждение о сильных дождях.

Службы экстренной помощи в Польше и Чехии провели несколько спасательных операций вертолетом в городе Ладек-Здroj после того, как жители оказались заблокированными в своих домах. Уровень воды в Ладек-Здрое спал после нескольких дней сильных дождей, но ущерб в сельских деревнях остается значительным.

В Йешине жители, привыкшие встречать посетителей в его знаменитых спа-курортах, вместо этого столкнулись с потоками грязной воды.

Наводнение затронуло всю чешско-польскую границу, достигнув города Острава, где тысячи жителей остались без горячей воды в понедельник. Операторы главного источника тепла региона приказали полную остановку.

Закрытие дорог из-за лесных пожаров в Португалии

Португальские власти закрыли highways и дороги из-за лесных пожаров, нарушив движение по стране, заявил министр внутренних дел во вторник.

Шесть highways были закрыты из-за близости лесных пожаров, в том числе главная дорога, соединяющая Лиссабон и Порту, объявил министр. В целом, 19 больших дорог были заблокированы из-за близости к огню.

Более 5000 пожарных борются с лесными пожарами во вторник, согласно Агентству гражданской защиты Португалии, так как 21 больших сельских пожара продолжают гореть по всей стране.

Гражданские эвакуированы из своих домов и школы закрыты в некоторых районах, сообщил CNN Portugal во вторник, когда большая часть страны находится под желтым уровнем опасности лесных пожаров.

Гигантские столбы дыма от лесных пожаров видны из космоса, подтвердило Европейское организацию по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) во вторник.

Представитель Португальской гражданской защиты заявил, что погода мешает борьбе с пожарами, так как ночная влажность остается низкой. Пожарные обычно полагаются на более низкие ночные температуры и более высокую влажность, чтобы помочь в их усилиях по тушению пожаров, но сухие погодные условия привели к распространению огня.

Robert Shackelford из CNN Weather contributed to this report

Европа недавно пострадала от многочисленных природных катаклизмов, в том числе от самых разрушительных наводнений за decades в центральной и восточной Европе, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек. Мир следит, как Португалия борется с лесными пожарами, вызывающими закрытие дорог и эвакуации.

Читайте также: