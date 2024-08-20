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Верховный суд вынес вердикт против бывшего администратора концлагеря: окончательное решение осталось в силе

Ирмгард Ф., бывший член секретариата СС, потерпела неудачу в оспаривании своей вины за пособничество в убийстве более десятка тысяч человек в Верховном федеральном суде (BGH). BGH оставил в силе приговор земельного суда Ицехо, приговорив Ф. к двумyear отборочного надзора. С 1943 по 1945 год Ф....

 and  James Williams
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Верховный суд вынес вердикт против бывшего администратора концлагеря: окончательное решение осталось в силе

В течение Второй мировой войны более ста тысяч человек содержались в ужасающих условиях в концентрационном лагере Стутгоф, расположенном недалеко от Данцига. По историческим данным, около 65 000 из этих заключенных погибли. Лагерь был известен своими недостаточными ресурсами для заключенных, намеренно предоставленными властями для целей уничтожения. Кроме того, он был оборудован газовыми камерами и учреждением для эвтаназии, где больных и недееспособных заключенных целенаправленно и систематически уничтожали.

Молодая Ф., предположительно в возрасте от 18 до 19 лет, была назначена в бизнес-офис коменданта лагеря. Впоследствии она получила условный срок за ювенальное правонарушение. Она оспорила это решение, изначально вынесенное в Итцеhoe, в Федеральном верховном суде (BGH), требуя пересмотра. Теперь ее приговор подтвержден судом.

Зверства, совершенные во время Второй мировой войны и Второй мировой войны, выходили за рамки Стутгофа, с аналогичными концентрационными лагерями, действующими по всему миру. Несмотря на окончание Второй мировой войны в 1945 году, ужасы Второй мировой войны оставили неизгладимый след в истории человечества.

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