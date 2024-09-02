Венесуэла выпустила ордер на арест оппозиционера Гонсалеса Урутиа

Юридическая команда ранее предупреждала в пятницу, что они выдадут ордер на арест, если Гонсалес Уррутия проигнорирует третье приглашение на допрос. Уррутия не явился на встречу.

Они подтвердили вызов в связи с якобы фальсифицированными результатами национальных выборов 28 июля. Также они используют эти ложные результаты для обоснования выданного сейчас ордера на арест.

После оспариваемых выборов в Венесуэле, в основном поддерживающая правительство избирательная комиссия объявила Мадуро победителем. Однако оппозиция убеждена в победе своего кандидата и предоставила результаты, подтверждающие это. Уррутия последний раз видели в обществе через два дня после выборов, после чего он скрылся.

Протесты против переизбрания Мадуро привели к 27 смертельным случаям и 192 травмам. По данным официальной статистики, было задержано 2400 человек. Мадуро также обвиняет Уррутию и оппозиционного политика Марию Корону Мачадо в насилиях во время протестов.

В связи с участием Уррутии в оспариваемых результатах выборов и последующим исчезновением растет требование справедливости. Международное сообщество призывает venezuelanские власти гарантировать защиту прав Уррутии в ходе расследования.

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