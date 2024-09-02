Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПравосудие

Венесуэла выпустила ордер на арест оппозиционера Гонсалеса Урутиа

После оспариваемых президентских выборов в Венесуэле, примерно месяц назад, судебная система вынесла ордер на арест удравшего оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутия. Эта мера была предложена офисом следственного агентства и представлена в письме судье,kuнчающему 'терроризм'. Как...

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Венесуэла выпустила ордер на арест оппозиционера Гонсалеса Урутиа

Юридическая команда ранее предупреждала в пятницу, что они выдадут ордер на арест, если Гонсалес Уррутия проигнорирует третье приглашение на допрос. Уррутия не явился на встречу.

Они подтвердили вызов в связи с якобы фальсифицированными результатами национальных выборов 28 июля. Также они используют эти ложные результаты для обоснования выданного сейчас ордера на арест.

После оспариваемых выборов в Венесуэле, в основном поддерживающая правительство избирательная комиссия объявила Мадуро победителем. Однако оппозиция убеждена в победе своего кандидата и предоставила результаты, подтверждающие это. Уррутия последний раз видели в обществе через два дня после выборов, после чего он скрылся.

Протесты против переизбрания Мадуро привели к 27 смертельным случаям и 192 травмам. По данным официальной статистики, было задержано 2400 человек. Мадуро также обвиняет Уррутию и оппозиционного политика Марию Корону Мачадо в насилиях во время протестов.

В связи с участием Уррутии в оспариваемых результатах выборов и последующим исчезновением растет требование справедливости. Международное сообщество призывает venezuelanские власти гарантировать защиту прав Уррутии в ходе расследования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на международный ордер на арест, Путин посещает мероприятие в Монголии.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин посещает мероприятие в Монголии.

Владимир Путин, президент России, присутствует на празднованиях в Монголии во вторник, посвященных 85-й годовщине победы советских и монгольских сил над Японией. Это первый визит Путина в качестве главы Кремля в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), с того момента,...

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Министр юстиции Бушманн и министр внутренних дел Фэзер в этом контексте.
Главные темы

Административный орган ведет диалог с ЕС и различными странами по вопросам миграционных правил.

Федеральная администрация ведет переговоры с федеральными землями и фракцией ХДС/ХСС в раннее послеполуденное время во вторник (2:00) относительно миграционной политики и последствий ножевого инцидента в Соллингене. На уровне Федерального министерства внутренних дел рассматривается...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Начало уголовного процесса по делу бывшего лидера VW Винтеркорна по делу о дизельных выбросах в Брауншвейге
Главные темы

Начало уголовного процесса по делу бывшего лидера VW Винтеркорна по делу о дизельных выбросах в Брауншвейге

Ожидается начало процесса над бывшим главой Volkswagen Мартином Винтеркорном во вторник в 11:00 в Брауншвейгском районном суде. 77-летнему обвиняемому инкриминируются ложная коммерческая практика, уголовные нарушения, введение в заблуждение и манипулирование акциями. В суде объединили три...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Несмотря на международный ордер на арест, Путин встретил длительные аплодисменты в Монголии.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин встретил длительные аплодисменты в Монголии.

Вопреки выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на арест, российского президента Владимира Путина принимают в Монголии. В понедельник вечером Украина заявила о намерении сотрудничать со своими союзниками для принятия "последствий" против Монголии. Ордер МУС был связан с обвинениями...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Правительство Гессена все больше прибегает к помощи влиятельных людей, чтобы связаться со своей...
Федеральные земли Германии

Влиятельные личности в США создают современный переход к власти

- Влиятельные личности в США создают современный переход к власти Бизнесы все чаще используют influencers в качестве представителей бренда. Даже правительство Гессена все больше опирается на influencer-маркетинг, чтобы связаться с молодыми демографическими группами и потенциальными будущими талантами, как свидетельствует заявление Гессенского ландтага в ответ на запрос фракции FDP в Висбаденском

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Постепенное разложение затонувшего 'Титаника', трагедия, имевшая место в 1912 году
Панорама

Знаменитый "Титаник" постепенно разрушается.

Прошли три десятка лет с тех пор, как было обнаружено крушение "Титаника", но легендарная история остаётся невредимой. Однако недавние подводные исследования показали: даже затопленное судно не избежалоHuman intervention.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Почти катастрофический исход": пастухи финишировали на четвертом месте
Спорт

"Почти катастрофический исход": пастухи финишировали на четвертом месте

Немецкие паралимпийцы-спринтеры удивлены, один доволен, третий полон оптимизма. Коллективно, несмотря на высокие ожидания, была завоевана только одна медаль.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Проявления изменения климата заметны на оборудованной художественным парком высоте Кассельского...
Федеральные земли Германии

На исторические места и природные пространства в Гессоне влияет изменение климата.

За годы булочний история сады и парки Хессы представлют возможности для развлечений и науку Verdun жизни, но их écriv пехот входит служение самыми старыми деревьми все важнее стра mellemнгем разделения экстремальных погодных условий.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно