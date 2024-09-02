Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский Союз

Вейдель выступает за правительство под руководством AfD в Саксонии и Тюрингии.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

Вейдель выступает за правительство под руководством AfD в Саксонии и Тюрингии.

Альтернатива для Германии (АфД) заняла первое место на выборах в Тюрингии, обойдя Христианско-демократический союз (ХДС). В Саксонии они заняли второе место, уступив Христианским демократам. До выборов коалиция с АФД, которую считают крайне правой в обоих штатах, была решительно отвергнута всеми партиями.

Вайдель предупредила, сказав: "Нельзя игнорировать волю избирателей". Она утверждала, что игнорирование этого демократического участия несправедливо по отношению к другим сегментам населения. Вайдель сослалась на решение ХДС о несовместимости с АФД, назвав его "недемократическим". Она заявила, что барьер ХДС против АФД не продержится. Это, по ее словам, ведет ХДС в тупик.

Совместный лидер Тино Чрупалла, комментируя результаты выборов, назвал исключение АФД "несомненно недемократическим". Обращаясь к потенциальным партнерам по коалиции, он сказал: "Мы протягиваем руку всем, кто искренне заинтересован в лучшем для нашей страны".

Что касается выступления АФД в Саксонии, Чрупалла выразил разочарование. "Я всегда бегу, чтобы выиграть выборы", - сказал он. "Я бы хотел получить еще 2-3% в Саксонии". Чрупалла добавил: "Фрукт, возможно, еще не совсем созрел".

Взглянув на будущие выборы в западных землях Германии и на федеральном уровне, Чрупалла выразил амбиции на победу. "Синяя волна должна переместиться с востока на запад", - сказал он.

Европейский союз, возможно, выразит озабоченность по поводу растущей популярности Альтернативы для Германии (АФД) на выборах в Германии, учитывая их ярлык как крайне правой партии. После своего успеха в Тюрингии и Саксонии лидер АФД Тино Чрупалла призвал к сотрудничеству с политиками, заинтересованными в лучшем для страны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.
Главные темы

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.

Американские власти конфисковали личный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство юстиции США сообщает, что самолет, Falcon 900EX, был захвачен рано утром в Доминиканской Республике и впоследствии перевезен во Флориду.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.
Главные темы

Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.

После обнаружения шести убитых заложников, принадлежащих радикальной исламистской фракции в Газе, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сострадание. "Прошу прощения за то, что не смог вернуть их живыми

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Администрация Великобритании объявляет временное прекращение поставок оружия в Израиль.
Главные темы

Администрация Великобритании объявляет временное прекращение поставок оружия в Израиль.

Администрация Соединенного Королевства объявила о частичном приостановлении поставок оружия в Израиль. Это объявление было сделано британским министром иностранных дел, Дэвидом Ламми, в понедельник в парламенте и распространяется на 30 из 350 разрешений на такие поставки.zett

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Можно ли ожидать смены климата, которая повлечёт за собой чрезвычайно морозную зиму после пережитой...
Главные темы

Возможность ранней зимы может быть неизбежна из-за Ла-Ниньи.

С наступлением осени также заканчивается эпоха небывалой жары, вызванной погодным явлением 'Эль-Ниньо', и вместо неё приходит относительно холодная 'Ла-Нинья'. Необходимо понимать, что появление Ла-Ниньи не гарантирует автоматом для нас наступление лютых температур.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Украине предлагают переименовать монеты
Политика

Украине предлагают переименовать монеты

Украине предлагают переименовать монеты Украина планирует еще больше дистанцироваться от России, переименовав свою мелкую монету. Вместо "Копійки" в будущем она будет называться "Шах", как объявил центральный банк в Киеве. После изучения истории украинской валюты глава центрального банка Андрей Пышный пришел к выводу, что название "Копійка&

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Нетаньяху говорит, что коридор Филадельфии не останется без присмотра.
Политика

Нетаньяху говорит, что коридор Филадельфии не останется без присмотра.

Лидер Израиля находится под давлением после смерти шести израильских пленников в секторе Газа; связывает с стратегічними цілями нації.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.
Главные темы

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.

Американские власти конфисковали личный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство юстиции США сообщает, что самолет, Falcon 900EX, был захвачен рано утром в Доминиканской Республике и впоследствии перевезен во Флориду.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно