Вейдель выступает за правительство под руководством AfD в Саксонии и Тюрингии.

Альтернатива для Германии (АфД) заняла первое место на выборах в Тюрингии, обойдя Христианско-демократический союз (ХДС). В Саксонии они заняли второе место, уступив Христианским демократам. До выборов коалиция с АФД, которую считают крайне правой в обоих штатах, была решительно отвергнута всеми партиями.

Вайдель предупредила, сказав: "Нельзя игнорировать волю избирателей". Она утверждала, что игнорирование этого демократического участия несправедливо по отношению к другим сегментам населения. Вайдель сослалась на решение ХДС о несовместимости с АФД, назвав его "недемократическим". Она заявила, что барьер ХДС против АФД не продержится. Это, по ее словам, ведет ХДС в тупик.

Совместный лидер Тино Чрупалла, комментируя результаты выборов, назвал исключение АФД "несомненно недемократическим". Обращаясь к потенциальным партнерам по коалиции, он сказал: "Мы протягиваем руку всем, кто искренне заинтересован в лучшем для нашей страны".

Что касается выступления АФД в Саксонии, Чрупалла выразил разочарование. "Я всегда бегу, чтобы выиграть выборы", - сказал он. "Я бы хотел получить еще 2-3% в Саксонии". Чрупалла добавил: "Фрукт, возможно, еще не совсем созрел".

Взглянув на будущие выборы в западных землях Германии и на федеральном уровне, Чрупалла выразил амбиции на победу. "Синяя волна должна переместиться с востока на запад", - сказал он.

Европейский союз, возможно, выразит озабоченность по поводу растущей популярности Альтернативы для Германии (АФД) на выборах в Германии, учитывая их ярлык как крайне правой партии. После своего успеха в Тюрингии и Саксонии лидер АФД Тино Чрупалла призвал к сотрудничеству с политиками, заинтересованными в лучшем для страны.

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