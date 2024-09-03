Ведущие деятели политического ландшафта Бранденбурга настойчиво отвергают идею коалиции с AfD.

Если на выборах в ландтаг 22 сентября АФД станет самой сильной фракцией, она впоследствии займет пост парламентского президента, действуя как ведущий представитель земли, предостерег Вайдке в интервью. Его план - предотвратить эту ситуацию всеми доступными демократическими средствами.

Несмотря на свои опасения, Вайдке не полностью исключил возможность сотрудничества с недавно созданным бранденбургским БСВ. Однако он признал свою неопределенность в отношении внутренней динамики партии, так как неясно, кто в ней влиятелен. Он предположил, что это может быть сложно, если федеральный председатель Сахра Wagenknecht будет иметь значительное влияние, фактически возглавляя бранденбургский БСВ из Саарланда.

Председатель БСВ по земле и основной кандидат Роберт Крумбах снова заявил о позиции своей партии против сотрудничества с АФД. Это решение было принято при создании партии и остается в силе, заявил он в понедельник вечером в интервью RBB. Если БСВ сможет войти в ландтаг, он видит свою партию в выгодном положении. Их список включает 30 кандидатов, в том числе опытных экспертов. Федеральный комитет в настоящее время рассматривает потенциальных новых членов партии. Он считает маловероятным, что членов АФД примут, сказал Крумбах. Он также упомянул, что вопрос о том, будут ли приняты бывшие сотрудники государственной безопасности ГДР, не является основной проблемой.

Топ-кандидат ХДС Редманн echoed свою партию's stance на исключение коалиций с Левой партией и АФД, ссылаясь на продолжающуюся несовместимость. Он хочет предотвратить разочарованных избирателей, которые переходят к АФД, недовольные действиями федерального правительства. "Лучшей политики с АФД не будет", - предостерег он.

Редманн увидел выборы в Саксонии и Тюрингии как стимул для федерального председателя Союза Фридриха Мерца. "Михаэль Креtschmer получил убедительную поддержку, и ХДС в Тюрингии добился значительных успехов", - отметил он, имея в виду топ-кандидатов ХДС в двух восточногерманских федеральных землях. "В этом смысле это также укрепляет федерального председателя", - заключил он.

Недавние опросы для выборов в ландтаг ставят АФД на первое место, следом идут SPD и ХДС. Зеленые, которые управляли землей в коалиции с SPD Вайдке и ХДС с 2019 года, рискуют не быть переизбраны в ландтаг. В случае если SPD не сможет занять первое место впервые с 1990 года, Вайдке объявил о своей отставке. Он занимал пост министра-президента в течение одиннадцати лет.

СДПГ, возглавляемая Вайдке, сейчас сталкивается с жесткой конкуренцией на предстоящих выборах в ландтаг, и недавние опросы ставят их на второе место после АФД. Несмотря на это, СДПГ и аффилированный с СДПГ бранденбургский БСВ придерживаются своей позиции против сотрудничества с АФД.

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