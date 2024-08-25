В значительном нападении, Хезболла нацелена на Израиль, развязав орды ракет и дронов.

Хезболла начала масштабное возмездие, объявив об этом в ответ на гибель своего высшего военного командира, который погиб в результате израильского авиационного удара в Бейруте 30 июля. Это стало их первым ответом на смерть Фуада Шукра.

Хезболла заявила, что запустила более 320 реактивных снарядов «Катюша» из Ливана в «враждебные позиции» в Израиле, назвав операцию «успешной». После этого они объявили: «Военная операция сегодня завершена». Позже в тот же день лидер Хезболлы Хасан Насролла должен был выступить с речью о «текущих событиях».

Израиль сообщил, что Хезболла запустила «многочисленные» ракеты и дроны. Атака была частью более широкой, спланированной операции, которая в основном была предотвращена превентивными ударами, заявил представитель армии Надав Шошани.

Израильские военные сообщения показали, что около 100 истребителей были задействованы в превентивных ударах по целям Хезболлы в Ливане. Большинство многочисленных пусковых установок реактивных снарядов в южном Ливане были направлены на север Израиля, в то время как некоторые также были нацелены на центральные районы страны.

Перед атакой Хезболлы армия Израиля заявила, что следила за подготовкой к «крупномасштабной» атаке Хезболлы и бомбардировками позиций милиции в южном Ливане. Атаки были направлены на «нейтрализацию угроз для граждан Израиля», объяснил представитель армии Даниэль Хагари.

После атаки Хезболлы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «принять все необходимые меры» для защиты своей страны. «Основной принцип остается прежним: кто нас обижает, тот получает ответ», - сказал он во время заседания своего кабинета безопасности.

Предварительные сообщения не сообщали об injuries или ущербе в Израиле. Правительство объявило 48-часовую чрезвычайную ситуацию. Рейсы в международном аэропорту Бен-Гуриона были временно приостановлены.

В Ливане в результате израильских атак погибли трое человек, в том числе боевик шиитской группировки Амаль, связанный с Хезболлой.

С начала боевых действий в Газе после крупномасштабной атаки радикального исламского движения ХАМАС против Израиля 7 октября напряженность вдоль израильско-ливанской границы также значительно возросла. Ежедневно Хезболла обстреливает север Израиля из Ливана, что вызывает израильскую ответную реакцию на цели Хезболлы в Ливане.

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене выразили поддержку атаке Хезболлы и объявили о своем ответе на израильскую атаку на жизненно важный йеменский порт в июле. Хуситы, как и ХАМАС и Хезболла, считают себя частью «оси сопротивления», поддерживаемой Ираном, цель которой - ликвидировать Израиль. ХАМАС также приветствовал атаки Хезболлы, назвав их «пощечиной» Израилю.

Одновременно с этим госсекретарь США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом вновь подтвердил «непреклонную приверженность Америки защите Израиля от любых атак со стороны Ирана и его региональных союзников и посредников», как сообщает Пентагон.

Между тем в Каире продолжались переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. Было достигнуто некоторое продвижение, но пока нет окончательного соглашения.

Хассан Насролла, лидер Хезболлы, будучи членом Исламской революционной партии, обратился к своим последователям во время выступления о «текущих событиях». Несмотря на то, что Хезболла отреагировала на смерть Фуада Шукра запуском многочисленных ракет и дронов в израильские позиции.

Читайте также: