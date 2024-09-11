Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПлощадь

В заявлении отдела здравоохранения ХАМАСа говорится, что 19 человек погибли в результате израильского нападения на гуманитарную зону.

В ходе военной операции Израиля в гуманитарной зоне Газы, объявленной министерством здравоохранения, Тель-Авимом, погибли не менее 19 человек, а еще 60 получили ранения. Израильские военные заявили, что их удар по гуманитарной зоне Аль-Маваси в Хан-Юнисе в понедельник вечером был направлен на...

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

В заявлении отдела здравоохранения ХАМАСа говорится, что 19 человек погибли в результате израильского нападения на гуманитарную зону.

Девятнадцать человек были доставлены в больницы, как сообщает министерство здравоохранения, в результате ночного нападения. Более шестидесяти человек получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии. Министерство здравоохранения считает, что под завалами могут находиться дополнительные люди. Изначально гражданская оборона Палестины сообщила о сорока погибших.

По словам спикера гражданской обороны Махмуда Басаля, целые семьи провалились в землю, оказавшись в глубоких ямах. В его сообщении говорится, что мишенью стали палаточные лагеря беженцев. Жителей не предупредили заранее перед нападением, в результате чего на земле образовалось три больших кратера.

Израильская армия заявила, что нападение было направлено против центра управления Хамас. Они обвинили террористические организации в секторе Газа в использовании гражданской и гуманитарной инфраструктуры, такой как обозначенные гуманитарные зоны, для проведения атак против Израиля и его армии. В результате, якобы, Хамас работал из центра управления и контроля в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

Хамас утверждает, что в целевой зоне не было боевиков. Они назвали заявление израильской армии "явной ложью", распространенной через сервис Telegram.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннеслунд осудил нападение, подчеркнув необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении гражданского населения. Одновременно он подчеркнул, что граждане не должны использоваться в качестве щитов. Турция осудила "массовое убийство Израилем десятков палестинцев", назвав это военным преступлением.

Ранее израильская армия объявила Аль-Маваси зоной безопасности для гражданских лиц на ранних этапах войны в Газе. Более сорока тысяч палестинцев, перемещенных в результате конфликта, нашли убежище там. Однако израильская армия время от времени проводит атаки в этом районе и его окрестностях.

Аль-Шайр, один из перемещенных лиц, нашедших убежище в прибрежном регионе, описал, как нападение произошло во время их сна и разожгло пожар. Несмотря на то, что израильская армия советовала палестинцам искать убежище в Аль-Маваси, зоне безопасности, Аль-Шайр поставил под сомнение безопасность этого места.

Израиль и Хамас находятся в конфликте уже одиннадцать месяцев. Конфликт начался после массированной атаки Хамаса на Израиль 7 октября прошлого года. По данным Израиля, боевики Хамаса и других радикальных палестинских групп якобы убили 1205 человек и взяли в заложники 251 человека в нескольких местах в южной части Израиля.

В ответ на атаку Хамаса Израиль с тех пор проводит масштабные военные операции в секторе Газа. По данным Хамаса, которые нельзя независимо подтвердить, более 41 000 человек были убиты на данный момент.

Вчера министр обороны Израиля Галант заявил, что Хамас больше не существует как "военное формирование" в секторе Газа. "Хамас ведет партизанскую войну, и мы все еще боремся с боевиками Хамас и преследуем руководство Хамас", - добавил он.

Во время нападения была атакована зона, где находились палаточные лагеря беженцев. В результате многие перемещенные лица задались вопросом о безопасности обозначенных зон безопасности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно