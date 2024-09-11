В заявлении отдела здравоохранения ХАМАСа говорится, что 19 человек погибли в результате израильского нападения на гуманитарную зону.

Девятнадцать человек были доставлены в больницы, как сообщает министерство здравоохранения, в результате ночного нападения. Более шестидесяти человек получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии. Министерство здравоохранения считает, что под завалами могут находиться дополнительные люди. Изначально гражданская оборона Палестины сообщила о сорока погибших.

По словам спикера гражданской обороны Махмуда Басаля, целые семьи провалились в землю, оказавшись в глубоких ямах. В его сообщении говорится, что мишенью стали палаточные лагеря беженцев. Жителей не предупредили заранее перед нападением, в результате чего на земле образовалось три больших кратера.

Израильская армия заявила, что нападение было направлено против центра управления Хамас. Они обвинили террористические организации в секторе Газа в использовании гражданской и гуманитарной инфраструктуры, такой как обозначенные гуманитарные зоны, для проведения атак против Израиля и его армии. В результате, якобы, Хамас работал из центра управления и контроля в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

Хамас утверждает, что в целевой зоне не было боевиков. Они назвали заявление израильской армии "явной ложью", распространенной через сервис Telegram.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннеслунд осудил нападение, подчеркнув необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении гражданского населения. Одновременно он подчеркнул, что граждане не должны использоваться в качестве щитов. Турция осудила "массовое убийство Израилем десятков палестинцев", назвав это военным преступлением.

Ранее израильская армия объявила Аль-Маваси зоной безопасности для гражданских лиц на ранних этапах войны в Газе. Более сорока тысяч палестинцев, перемещенных в результате конфликта, нашли убежище там. Однако израильская армия время от времени проводит атаки в этом районе и его окрестностях.

Аль-Шайр, один из перемещенных лиц, нашедших убежище в прибрежном регионе, описал, как нападение произошло во время их сна и разожгло пожар. Несмотря на то, что израильская армия советовала палестинцам искать убежище в Аль-Маваси, зоне безопасности, Аль-Шайр поставил под сомнение безопасность этого места.

Израиль и Хамас находятся в конфликте уже одиннадцать месяцев. Конфликт начался после массированной атаки Хамаса на Израиль 7 октября прошлого года. По данным Израиля, боевики Хамаса и других радикальных палестинских групп якобы убили 1205 человек и взяли в заложники 251 человека в нескольких местах в южной части Израиля.

В ответ на атаку Хамаса Израиль с тех пор проводит масштабные военные операции в секторе Газа. По данным Хамаса, которые нельзя независимо подтвердить, более 41 000 человек были убиты на данный момент.

Вчера министр обороны Израиля Галант заявил, что Хамас больше не существует как "военное формирование" в секторе Газа. "Хамас ведет партизанскую войну, и мы все еще боремся с боевиками Хамас и преследуем руководство Хамас", - добавил он.

Во время нападения была атакована зона, где находились палаточные лагеря беженцев. В результате многие перемещенные лица задались вопросом о безопасности обозначенных зон безопасности.

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