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В воздухе, в журналах, подробно описывается обильное накопление мороза до авиакатастрофы в Бразилии, предварительные выводы свидетельствуют.

Власти озвучили первые сведения о таинственной катастрофе самолета Voepass, унесшей жизни 62 passengers и произошедшей в Бразилии в последнее время.

 and  Michael Bootcampf
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В воздухе, в журналах, подробно описывается обильное накопление мороза до авиакатастрофы в Бразилии, предварительные выводы свидетельствуют.

Отчет показал, что системы предупреждения о наледи на самолете авиакомпании Voepass были активированы, и представитель авиационной власти Cenipa на пресс-конференции заявил о наличии признаков избыточной наледи во время полета, как указано самим вторым пилотом в записях из кабины.

Расследователи предполагают, что это может указывать на неисправность системы антиобледенения самолета, хотя Cenipa подчеркивает необходимость дальнейшего подтверждения.

Три авиационных эксперта, опрошенных Reuters, предположили, что лед мог потенциально способствовать аварии, предостерегая о необходимости учитывать несколько факторов, связанных с крушениями.

9 августа самолет ATR-72, эксплуатируемый местной компанией Voepass, внезапно потерял управление и разбился, что привело к гибели всех 62 человек на борту.

Cenipa ожидает, что расследование инцидента займет более года.

Американский эксперт по авиационной безопасности Энтони Брикхаус прокомментировал: "Все информация, которую я прочитал сегодня, согласуется с обледенением, но аварии редко происходят из-за одного события".

После изучения отчета эксперт по авиационной безопасности Дэвид Суси сказал CNN, что кажется, экипаж активировал оборудование для борьбы с обледенением слишком рано, отметив, что лед должен естественным образом накапливаться на крыльях самолета, прежде чем он сойдет.

"Если вы заставляете его делать это заранее, как в этом случае, лед накапливается внутри надутого сапога. Затем цикл надувания оказывается под ледяным куполом и становится неэффективным", - объяснил Суси, добавив, что в конечном итоге он становится все тяжелее и тяжелее.

По словам официальных лиц, срабатывали предупреждающие сигналы о потере скорости, но экипаж ATR не объявил об аварийной ситуации, прежде чем упасть на землю.

В пятницу официальные лица Cenipa выразили неясность в отношении причин, по которым полностью сертифицированный самолет с функционирующими системами все же потерял управление и упал. Подполковник Пауло Фроес сказал: "Мы знаем, что самолет летел в зоне с тяжелыми условиями обледенения".

Voepass заявило в заявлении, что отчет подтвердил, что самолет и пилоты были соответствующим образом сертифицированы и работали в рамках требуемых систем, и выразило готовность сотрудничать с расследованием.

Турбовинтовой самолет направлялся в международный аэропорт Сан-Паулу, вылетев из Каскавела в штате Парана, прежде чем разбиться в Виньейро, примерно в 80 км (50 милях) северо-западнее Сан-Паулу.

Ранее CNN сообщало, что несколько видеороликов в социальных сетях показывают ATR 72, якобы вращающийся, беспорядочно descend с отсутствием видимого продвижения вперед.

По данным Федерального управления гражданской авиации, обледенение в полете может "изменить течение воздуха над крылом и отрицательно повлиять на характеристики управления", потенциально заставляя самолет выйти из-под контроля и сделать невозможным его восстановление.

Это продолжающаяся история, и она будет обновляться.

Ричард Квест из CNN contribiroval к освещению событий.

Мировое авиационное сообщество пристально следит за этим инцидентом в Америке, так как американский эксперт по авиационной безопасности подчеркнул потенциальное обледенение как возможный фактор.

Учитывая, что авария произошла в районе, известном тяжелыми условиями обледенения, глобальные авиационные власти могут пересмотреть свои протоколы предотвращения и управления льдом в этих регионах.

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