В Восточном регионе проблемы слабой лояльности к политическим партиям используют партии AfD и BSW.

Люди склонны были занимать отстраненную позицию в отношении политики после столкновения с неблагоприятными ситуациями в ГДР. Несмотря на участие в голосовании, они были менее склонны участвовать в дискуссиях. Также было заметно, что люди стали склоняться к платформам, распространяющим дезинформацию. Альтернатива для Германии (АфД) и Свободные избиратели (СВ) воспользовались этой возможностью, чтобы набрать популярность, используя волну разочарования, так как они не находились у власти.

По словам Шнайдера, "АфД не участвует в парламентской работе; вместо этого они постоянно активны в сельской местности и небольших городах", что усилило апелляцию их "правой" партии. Он надеялся, что можно было бы восстановить равновесие в ситуации.

Саксония и Тюрингия готовятся избрать новые ландтаги в это воскресенье. В Саксонии ХДС, возглавляемый премьер-министром Михаэлем Креtschmerом, и АфД шли почти ноздря в ноздрю по опросам.

В Тюрингии АфД имела существенное преимущество перед ХДС, за ней следовали коалиция СВ и Левые. Текущий режим под руководством премьер-министра Бодо Рамелова (Левые) в Тюрингии не имел большинства.

Лидер СДПГ Саския Эскен выразила обеспокоенность высокими показателями опросов для АфД и СВ, назвав их "тревожными" и "необычными". "Люди, похоже, слепо подписываются на что-то, соглашаясь на кота в мешке. Мы едва знаем больше, чем имя лидера", - прокомментировала она в "Augsburger Allgemeinen".

