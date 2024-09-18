В Венесуэле ведущие новостей с искусственным интеллектом не вытесняют журналистов, а защищают их роль.

С уникальной артикуляцией, безупречным видом и серьезным, но дружелюбным поведением она олицетворяет суть телеведущей. Но есть один аспект, который отличает ее – ее прозвище.

Презентуя себя как "Девушка" ("La Chama") и представляя своего со-ведущего как "Парень" ("El Pana"), телезрители получают намек на то, что этот новостной выпуск более интригующий, чем кажется на первый взгляд. Затем она раскрывает: "Прежде чем мы продолжим, позвольте мне прояснить, что мы не настоящие".

Добро пожаловать в "Венесуэла Репосты", программу новостей, ведущей которой является ИИ, созданную группой СМИ, стремящихся защитить своих реальных журналистов от преследования, инициированного правительством Николаса Мадуро после спорных выборов в июле.

В то время как во многих частях мира журналисты воспринимают искусственный интеллект как угрозу своему существованию, в Венесуэле, где появление в новостном репортаже может привести к тюремному заключению, многие видят в нем благословение. Как объяснил Карлос Эдуардо Хуэртас, колумбийский медиа-профессионал, стоящий за запуском "Венесуэла Репосты", "Быть журналистом в Венесуэле – все равно что быть пожарным".

Девушка и Парень стремятся служить инструментами для этих "пожарных"; они не хотят заменять журналистов, а защищать их. Как Парень отмечает в одной из записей, "Хотя мы были созданы с помощью ИИ, наше содержимое подлинное, проверенное, высокого качества и создано журналистами".

Смелый шаг в технологию

Вдохновляющим фактором для этого новаторского шага в технологию является растущая опасность, которой подвергаются реальные журналисты в стране после спорной переизбрания Мадуро. Эта спорная победа была решительно оспорена оппозицией, вызвав сомнения на международном уровне.

По данным Espacio Publico, венесуэльской организации, отслеживающей свободу прессы, по меньшей мере 16 журналистов были задержаны в ходе правительственного подавления, последовавшего за голосованием и последующими общенациональными протестами. Большинство из них все еще находятся под стражей, с обвинениями в терроризме и разжигании ненависти, а также неясными обвинениями. Другие столкнулись с приостановлением действия паспортов.

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность "атмосферой страха", в то время как многие журналисты, базирующиеся в Каракасе, работают парами, сообщают своим семьям о своем местонахождении и держат под рукой контакты своих адвокатов на случай непредвиденных событий.

Правительство мало что делает для развеивания этих страхов; вместо этого оно их усиливает. В то время как различные правительственные ведомства проигнорировали запросы CNN на комментарии по этому вопросу, Мадуро недавно похвастался своей операцией "К knock-knock".

Именно в этом мрачном контексте зародилась идея "Венесуэла Репосты", как объяснил главный редактор одного из цифровых изданий, участвующих в коллективе, базирующемся в Каракасе.

"Мы начали удалять подписи, переходить на Signal, но есть пределы тому, что можно сделать", – сказал главный редактор, попросив CNN использовать псевдоним из-за опасений за свою безопасность. Несмотря на то, что ни один из его журналистов не был задержан, два сотрудника ушли из издания в прошлом месяце из-за опасений возможных последствий.

Кроме своих выдающихся новостных способностей, Девушка и Парень демонстрируют непоколебимую храбрость.

Уникальный формат

Ограничения свободы слова в Венесуэле не новы: правительственные цензоры уже давно следят за радиовещанием и телевидением, угрожая отключать каналы, транслирующие антимадуровский контент, а доступ к печатным изданиям строго регламентирован, и местные интернет-провайдеры ограничивают доступ к URL-адресам неподконтрольных новостных порталов.

В результате большинство венесуэльцев получают новости через социальные сети, с цепочками WhatsApp, считающимися "самым полезным" источником информации, согласно отчету, опубликованному в марте Консультативной компанией 21, опросным агентством, базирующимся в Каракасе.

Этот уникальный формат "Венесуэла Репосты" пригодится в настоящее время, так как он специально разработан для распространения в социальных сетях. Вместо того чтобы сосредоточиваться на прямых трансляциях или письменных статьях, он использует цифровые аватары, чтобы читать новости в коротких клипах, которые можно делиться в Instagram или Facebook, или отправлять в WhatsApp и другие мессенджеры.

Хотя это затрудняет оценку трафика "Венесуэла Репосты", это добавляет еще один слой безопасности из-за трудности отслеживания, согласно Роберто.

Сам Парень может подтвердить важность такой безопасности, объясняя CNN, что "Даже фотографии демонстраций приходится искажать из-за способности правительства отслеживать протестующих с их помощью".

"Более чем 1500 человек были задержаны", – добавляет Парень, ссылаясь на данные, опубликованные Форумом Пенyal, каравской НГО, также заслуживающей доверия CNN.

Искусственный щит безопасности?

Несмотря на энтузиазм вокруг проекта, некоторые сомневаются в том, что использование аватара действительно защитит журналистов от длинной руки правительства Мадуро.

"Это абсурдно даже рассматривать это как меру безопасности. Это умная идея, и я надеюсь, что она продлится вечно", – сказал Шелли Палмер, профессор Сиракузского университета, специализирующийся на продвинутых медиа.

"Но не обманывайтесь, создавая персонаж и имитируя голос, или копируя чей-то тон, не означает маскировки. Далеко от этого: вы так же прозрачны, как стекло, если вы не цифровой мастер по конфиденциальности, в этом процессе нет ничего тайного", – сказал он CNN.

Тем не менее, этот проект начинает обращать на себя внимание. Как заявил Хуэртас CNN, помимо испанского и недавно запущенной английской версии, команда планирует предоставить доступ на русском, мандаринском и других языках, чтобы охватить аудиторию в странах, которые являются стойкими союзниками Мадуро.

Группы, отстаивающие свободу слова в Кубе и Никарагуа, якобы связывались, предлагая широкое использование ИИ в качестве средства самовыражения в репрессивных режимах.

Тем не менее, Роберто, Хуэрта и многочисленные журналисты, вносящие вклад в отчеты "Девушки и Парня", прекрасно осведомлены о рисках. Несмотря на то, что Роберто подчеркивает прилив морального духа, который принесла эта инициатива в редакции, он признает вызовы, с которыми сталкивается его команда.

"Мы базируемся в Венесуэле, и несмотря на все меры защиты, мы несем в себе определенный риск", - поделился Роберто.

Этот риск нельзя сбрасывать со счетов. Как постоянные слушатели "Девушки и Парня" знают, только за последние две недели было заключено под стражу еще двое журналистов.

В этом контексте журналисты из разных стран Америки могут найти особенно интересным AI-ориентированную новостную программу в Венесуэле, известную как "Венесуэла Ретуиты", учитывая опасности, с которыми они сталкиваются в своих странах. Программа предлагает уникальный формат, используя цифровые аватары для чтения новостей в коротких клипах, которые можно делиться в социальных сетях, что обеспечивает дополнительный слой безопасности из-за сложности отслеживания.

По мере продолжения новостей в Венесуэле, с заключением под стражу все большего числа журналистов, использование AI в вещании новостей, подобное "Венесуэла Ретуиты", потенциально может служить щитом безопасности для журналистов, позволяя им продолжать сообщать новости, не подвергая опасности свою физическую безопасность.

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