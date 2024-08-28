В условиях критики Трамп подтверждает запланированные дебаты с Харрисом 10 сентября.

Перепалка между Трампом и Харрис, запланированная на 10 сентября на ABC News, была согласована примерно за три недели до этого. Однако Трамп выразил сомнения в своем участии, обвинив ABC News в предвзятости по отношению к нему. Это вызвало смешки в лагере Харрис, которые впоследствии выпустили видеоролик своей кампании с звуками кукареканья петуха. В английском языке термин "петух" часто используется для обозначения труса.

Трамп продолжал обвинять ABC News, называя их "самыми жестокими и предвзятыми" на своей платформе Truth Social. Тем не менее, он согласился участвовать, сославшись на обещание ABC News провести "справедливое и честное"debate в Филадельфии.

Трамп объяснил, что правила будут такими же, как и на его дебатах с Байденом 27 июня. На этом мероприятии участникам было запрещено пользоваться заметками, а микрофон неговорящего участника был отключен, чтобы предотвратить прерывания.

Команда Харрис во вторник не прокомментировала, будут ли они придерживаться этих правил на дебатах 10 сентября. учитывая репутацию Трампа как нарушителя правил, демократическая сторона, возможно, предпочла бы оставить микрофоны включенными все время.

По словам команды Харрис, Трамп первоначально согласился оставить микрофоны включенными все время, но может передумать по совету своих советников.

Дебаты 10 сентября станут единственным противостоянием Харрис и Трампа до выборов 5 ноября. Трамп предложил еще одно дебаты на 4 сентября на Fox News, но Харрис отказалась от этого предложения. Однако она оставляет дверь открытой на случай, если передумает.

CNN объявила, что они интервьюируют Харрис и ее напарника по кампании, Тима Уолза, в четверг. Это первое интервью кандидата в вице-президенты после ухода Байдена с президентской гонки и восхождения Харрис на пост кандидата в президенты. Трамп неоднократно обвинял своего оппонента в уклонении от интервью.

Байден ушел с президентской гонки из-за опасений по поводу своих когнитивных способностей, вызванных его выступлением на теледебатах с Трампом.Soon after, демократы единогласно поддержали Харрис, которая официально приняла свою номинацию на съезде партии в Чикаго в прошлый четверг.

Большинство опросов показывают, что Харрис опережает Трампа с небольшим преимуществом. На этой неделе более 230 бывших республиканских президентов и кандидатов в президенты поддержали кампанию Харрис, несмотря на расхождение во взглядах с Харрис и Уолзом. Они утверждают, что альтернатива, Трамп, просто неприемлема. Эти подписанты ранее служили под президентами Джорджем Бушем-старшим и Джорджем Бушем-младшим, а также сенаторами и кандидатами в президенты Джоном Маккейном и Миттом Ромни.

ABC News, которую Трамп обвинил в предвзятости, заверила его, что они проведут справедливое и честное дебаты во время встречи с вице-президентом Харрис 10 сентября. Несмотря на свои первоначальные сомнения и обвинения, Трамп в конечном итоге согласился участвовать в дебатах на ABC News.

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