- В удивительном возрасте 117 лет, умер самый старый мужчина в мире.

В последние дни своей жизни каталонская жительница Мария Браньяс, известная как "Супер-прабабушка", поделилась своими чувствами с семьей. "Я чувствую себя слабой", - сказала она в понедельник. "Моё время подходит к концу". В возрасте 117 лет, являясь рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как самая пожилая живущая человек, она мирно скончалась во сне в доме престарелых в Олоте, Каталония, всего в нескольких километрах к северу от Барселоны.

Известная своей жизнерадостностью и неукротимой душой, Мария Браньяс родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года. Она пережила не только свои ранние годы, но и две мировые войны, гражданскую войну в Испании (1936-1939), испанский грипп (1918-1920) и не так давно пандемию COVID-19.

В свои последние минуты она ясно дала понять, что хочет быть помнящейся как счастливый человек, а не плакать или жалеть её. "Не плачьте обо мне", - сказала она. "Я не люблю этого. И не жалейте меня ни в коем случае. Где бы я ни была, моё сердце будет полно счастья". Её семья дорожит её воспоминаниями, мудростью и добротой.

Из Нового Света в Старый

Хотя Мария Браньяс родилась в США, она провела своё детство в Каталонии после возвращения родителей, когда ей было восемь лет. Её наследие живёт в её трёх детях, одиннадцати внуках и тринадцати правнуках.

Аккаунт Марии Браньяс в социальных сетях насчитывал более 18 000 подписчиков на момент её смерти, и её истории и переживания часто освещались в испанских СМИ. Президент Каталонии Пере Арагонес посетил её в день рождения, чтобы почтить её, среди других известных посетителей.

Жить Полной Жизнью, Любить Полной Жизнью

В трогательном послании Пере Арагонес отдал дань уважения Марии Браньяс в социальных сетях как "женщине, полной энергии, радости и истории". Он закончил, выразив благодарность за то, что встретил её. Его преемник, Сатурнино Мартинес, описал её как "любимую женщину, которая учит нас ценить жизнь и мудрость, которая приходит с возрастом".

В свои поздние годы Мария Браньяс сотрудничала с учёными из Университета Барселоны, внеся свой вклад в исследование долголетия. Её биография в социальных сетях гласила: "Я стара, очень стара, но не дура".

Новый Рекордсмен

После смерти Марии Браньяс титул Книги рекордов Гиннесса как самая пожилая живущая человек перешёл к французской монахине Люсиль Рандон, 118 лет. Однако этот рекорд, скорее всего, перейдёт к 116-летней японке Тико Итооке, родившейся 23 мая 1908 года.

Несмотря на эти предстоящие изменения, Мария Браньяс всегда будет занимать особое место в истории, едва не побив рекорд, установленный француженкой Жанной Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня. Самый долгоживущий мужчина в истории - японский мужчина Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня.

Мария Браньяс часто упоминала в своих сообщениях в социальных сетях свою любовь к пиву Гиннесс, делясь воспоминаниями о том, как она наслаждалась пинтой во время своих визитов в Дублин.

По случаю смерти Марии Браньяс Гиннесс Ирландия выразила свои соболезнования, выразив восхищение "Супер-прабабушкой" и её замечательной жизнью.

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