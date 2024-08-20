- В удивительном возрасте 117 лет скончался самый старый мужчина в мире.

Самая пожилая личность в мире, Мариа Браньяс из Испании, ушла из жизни в преклонном возрасте 117 лет. Согласно заявлению ее семьи на платформе X, "Мариа Браньяс больше нет. Она мирно ушла от нас во сне, без боли или страданий."

Перед своим уходом она поделилась трогательным сообщением: "Момент близок. Пожалуйста, не плачьте. Я не люблю слезы. И самое главное, не скорбите обо мне. Когда я уйду, я буду довольна."

Браньяс была удостоена чести от Книги рекордов Гиннесса как самая пожилая живущая личность более чем за 1,5 года. Родившись 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, США, она переехала в Испанию с семьей в 1915 году. Ее праправнучка жила в доме престарелых в Олот, северо-восточной Испании, около 20 лет.

Дочь Браньяс приписывала долгую жизнь своей матери хорошей генетике в интервью прошлого года. Она сказала в испанском телевидении: "Она никогда не нуждалась в госпитализации и никогда не ломала кость в возрасте 113 лет." Браньяс также боролась с COVID-19, но выжила в таком преклонном возрасте.

С кончиной Браньяс американские геронтологи сообщили, что 116-летняя японка Томико Итоока теперь является самой старой живущей личностью в мире.

После мирного ухода Мариа Браньяс ее трогательное сообщение перед уходом побудило близких не скорбить, так как она будет довольна своим уходом. С кончиной Браньяс титул самой старой живущей личности переходит к 116-летней японке Томико Итоока.

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