В турецком парламенте вспыхнула драка во время обсуждения заключенного лидера оппозиции

Видеозаписи зафиксировали, как депутаты от партии AKP спешно направились к Ахмету Сику, члену партии TIP, стоящему на трибуне, после чего произошла хаотичная потасовка с участием многих других людей. На трибуне видны пятна крови.

Кан Аталай был приговорен к 18 годам лишения свободы в 2022 году по обвинению в попытке свержения правительства, организовав общенациональные протесты в парке Гези в 2013 году вместе с Османом Кавалой, также находящимся в заключении, и шестью другими лицами. Все стороны отрицают эти обвинения.

Несмотря на эти обвинения и заключение под стражу, Аталай был избран представителем TIP в парламенте в мае предыдущего года. Однако парламент принял решение лишить его этого места. 1 августа Конституционный суд отменил это решение.

"Неудивительно, что вы называете Кана Аталая террористом, как и всех, кто не согласен с вами", - сказал Сик, обращаясь к парламентариям от AKP во время выступления.

"Но настоящие террористы сидят на этих местах", - добавил он.

После драки вице-спикер парламента объявил перерыв на 45 минут.

Партия TIP также выступала за освобождение Аталая из тюрьмы.

Хотя это случается редко, физические стычки происходили в парламенте Турции время от времени. В июне произошла перепалка между депутатами AKP и партии DEM из-за задержания и замены мэра партии DEM на юго-востоке Турции, якобы связанного с деятельностью боевиков.

Партия TIP осудила насилие на трибуне и призвала к миру и единству посреди политической нестабильности на Ближнем Востоке, отражающей текущие глобальные геополитические tensions. После хаотичной драки международные организации по правам человека выразили обеспокоенность состоянием демократии в мире, приведя Турцию в качестве примера.

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