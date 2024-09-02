В Тунисе избирательный орган одобрил трех кандидатов в президенты.

Представитель Административного суда, Файсал Бугверра, опроверг это описание. По его словам, как ИСИЕ, так и пострадавшие заявители были уведомлены "в тот же день" о решениях суда во время интервью на радиостанции Mosaïque FM.

Избирательная комиссия отклонила этих кандидатов еще в августе, сославшись на недостаточную поддержку их номинаций. Трое отстраненных лиц затем обжаловали решение в Административном суде и победили - но они все еще не имеют права баллотироваться. На самом деле, ИСИЕ отстранило в общей сложности 14 кандидатов.

В результате бывший парламентарий Зухейр Магхазуи и предприниматель Айяш Занмель остаются единственными реальными оппонентами президента. В понедельник стало известно, что Занмель был арестован, как объявила его команда. Его обвиняют в искажении фактов, связанных с его кампанией.

В субботу была распространена петиция с подписями многих известных Tunisians и гражданских общественных групп. Они призвали ИСИЕ придерживаться закона и избегать действий, которые могли бы угрожать прозрачности и подлинности выборов.

Саиед был избран демократическим путем в 2019 году. В 2021 году он воспользовался статьей об чрезвычайном положении, чтобы сместить правительство. С тех пор он изменил конституцию с целью централизации власти. В настоящее время многие противники Саиеда находятся в заключении.

ma/bfi

Несмотря на решение суда в пользу отстраненных кандидатов, их право участвовать в Выборах президента остается неопределенным из-за их юридических проблем. Выборы президента в Тунисе должны состояться посреди этих споров и продолжающихся политических tensions.

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