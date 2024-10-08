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В тревожном событии Новая Зеландия переживает потерю своего первого военно-морского судна после Второй мировой войны, что создает потенциальный риск разлива нефти вблизи береговой линии Самоа.

К сожалению, военный корабль Новой Зеландии HMNZS Manawanui встретил свою трагическую гибель на рифе у берегов Самоа в воскресенье, что стало первым кораблем, утерянным navy страны после ii мировой войны. Этот инцидент может повлечь за собой экологическую катастрофу в водах, которые жизненно...

 and  Vladimir Milov
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В тревожном событии Новая Зеландия переживает потерю своего первого военно-морского судна после Второй мировой войны, что создает потенциальный риск разлива нефти вблизи береговой линии Самоа.

Специализированное научно-исследовательское судно и гидрографическое судно лишилось мощности и село на мель на Уполу, samoанском острове, в субботу вечером во время изучения рифа, как сообщается в сообщении новозеландских властей.

К утру воскресенья судно, по сообщениям, сильно накренилось. Дым был замечен около 6:40 утра, и к 9:00 утра судно ушло под воду.

Это было первое непреднамеренное затопление новозеландского военного судна со времен Второй мировой войны, как заявили власти, что вызвало расследование инцидента.

Местные бизнесмены и защитники природы, расположенные возле самого населенного samoанского острова, выразили обеспокоенность возможным экологическим ущербом.

Менеджер Coconuts Beach Club в Maninoa, Брайан Роуз, сказал CNN affiliate RNZ: "У нас так много морских черепах, плавающих вокруг нашего лагуны, и я надеюсь, что с ними ничего не случится".

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинс подтвердила Newstalk ZB, что оценка глубины судна и риск разлива нефти были приоритетными задачами.

"На борту есть значительное количество нефти... Это масло для смазки, гидрооil, дизель, уреа. Я не думаю, что мы можем просто оставить это как есть", - добавила она.

В воскресенье вечером были отправлены дайверы, сообщила Коллин. "Они посмотрят, но это будет довольно сложная работа", - сказала она.

В пресс-релизе в воскресенье действующий премьер-министр Самоа, Туала Тевага Иосефо Понифасио, заявил, что разлив нефти был очень вероятен.

"HMNZS Manawanui не подлежит спасению и ушел под воду", - подтвердил он.

Катастрофа на рифе

В субботу вечером полиция Самоа получила экстренный звонок, как сообщают местные власти. Малые спасательные лодки были отправлены с предупреждением, что судно принимает воду, и экипаж может потребовать эвакуации.

Были отправлены различные суда и самолеты, в том числе P-8A Poseidon и C-130J военно-воздушных сил Новой Зеландии, сообщил NZ Navy.

К 5:00 утра в воскресенье все 75 пассажиров и члены экипажа были спасены. Свидетели сообщили о дыме, исходящем от тонущего судна вскоре после этого.

Дэйв Пулл рассказал CNN, что видел дым, исходящий от мостика судна в небольшой деревне Тафитоало в воскресенье утром.

"На это ушло пятнадцать минут, чтобы судно полностью сгорело и ушло под воду", - сказал Пулл, добавив, что местные жители покинули свои воскресные церковные службы, чтобы наблюдать за происходящим.

"Они были явно расстроены и беспокоились о своем пляже, рифе, морском заповеднике и доходе как рыбаки", - прокомментировал Пулл.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Луксон заявил, что "экологические наборы для разливов" были отправлены из Новой Зеландии, чтобы минимизировать и контролировать последствия.

HMNZS Manawanui был недавним приобретением новозеландского флота, купленным в 2018 году за примерно 100 миллионов новозеландских долларов (61 миллион долларов США), хотя и построенный в начале 2000-х годов.

По словам флота, судно было разработано для "обследования гаваней и подходов перед развертыванием более крупных судов поддержки и персонала, как для боевых сценариев, так и для помощи при стихийных бедствиях".

Затопление HMNZS Manawanui потрясло мир, так как это было значительным инцидентом для новозеландского флота.

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинс подчеркнула важность оценки глубины и потенциального риска разлива нефти, признав значительное количество нефти на борту судна.

Корабль-исследователь встретил отключение электроэнергии и сел на риф, в конце концов ушел под воду. К счастью, во время спасательной операции были спасены все 75 пассажиров и члены экипажа.
Службы экстренного реагирования ответили на сигнал бедствия от исследовательского судна ВМС Новой Зеландии, HMNZS Manawanui

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