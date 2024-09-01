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В Тюрингии избирательная партия AfD теперь абсолютно свободна от прессы после судебного решения

После судебного решения, запрещающего исключение определенных СМИ из выборов AfD в Тюрингии, партия впоследствии запретила присутствие прессы на мероприятии после выборов в штате. Представитель партии ссылался на трудности с логистикой в воскресенье, упомянув, что место не имеет достаточной...

 and  Yaroslav Smith
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В Тюрингии избирательная партия AfD теперь абсолютно свободна от прессы после судебного решения

Региональный суд Эффурта в субботу утвердил решение от 21 августа, обязывающее АФД в Тюрингии предоставить доступ к их избирательному собранию после выборов в ландрате на воскресенье для различных журналистов и СМИ, которые были первоначально отказаны. Издатели "Шпигель", "таб", "Вельт" и "Бильд" подали в суд на исключение из избирательного мероприятия АФД.

По словам представителя, аккредитация была предоставлена только шести представителям СМИ, но было подано более 150 дополнительных заявок на аккредитацию. Если бы решение суда было исполнено, партии пришлось бы разрешить доступ всем, что превысило бы вместимость, как объяснил представитель. Избирательное собрание планировалось вместить 150 приглашенных гостей и 50 аккредитованных представителей СМИ.

Представитель упомянул, что пересмотр того, как и в каком виде будет проходить избирательное собрание, все еще находится в стадии рассмотрения. Однако было подтверждено, что "только приглашенные гости" будут допущены к участию.

В воскресенье будут избраны новые ландтаги в Тюрингии и Саксонии. Примерно 1,66 миллиона граждан призываются голосовать в Тюрингии. В опросах АФД значительно лидирует в Тюрингии, где его региональная ветвь классифицируется службой внутренней разведки как несомненно праворадикальная.

Опубликование решения Регионального суда юстиции может повлиять на стратегию АФД, так как они были обязаны предоставить доступ большему количеству журналистов из-за предыдущего решения суда. Несмотря на решение суда, Суд юстиции еще не вынес решения по этому вопросу.

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